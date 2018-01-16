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АМКУ відкрив справу через зростання цін на бензин

Комітет продовжує аналізувати поточний стан на ринку в січні 2018 року
Антимонопольний комітет веде розслідування щодо ситуації на ринку бензину у листопаді-грудні 2017 року.
АМКУ відкрив справу через зростання цін на бензин Фото: EPA/UPG

Про це на прес-конференції повідомив голова АМКУ Юрій Терентьєв, передають Українські Новини.

"Досліджується діяльність гравців ринку щодо поточного зростання цін на бензини. Відкрито справу і ведеться розслідування через ту ситуацію, яка була протягом листопада-грудня 2017 року", - сказав він.

Терентьєв додав, що в рамках цієї справи комітет продовжує аналізувати поточний стан на ринку в січні 2018 року.

Глава АМКУ також повідомив, що комітет практично завершив розслідування справи щодо ситуації на ринку скрапленого газу в 2017 році і очікує, що зможе опублікувати інформацію про результати в лютому.

наприкінці грудня 2017 року Антимонопольний комітет повідомив, що вивчає можливу змову операторів автозаправних станцій ОККО, WOG та групи компаній "Надія" на ринку скрапленого газу.

На початку вересня АМКУ порушив справу за ознаками антиконкурентних узгоджених дій на ринку скрапленого газу.

З кінця липня по 28 серпня ціна скрапленого газу зросла в середньому на 5 гривень/літр.

Основним чинником подорожчання скрапленого газу аналітиків "Консалтингової групи А-95" називали брак ресурсу.

Нагадаємо, 15-16 січня роздрібні ціни на бензин і дизельне пальне в мережах автозаправних станцій знову зросли.

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16 01 2018 21:41
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