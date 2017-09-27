АМКУ взявся за зростання цін на українських АЗС

АМКУ вивчає ситуацію з ростом цін на бензин і дизпаливо

Антимонопольний комітет України (АМКУ) вирішив розібратися зі зростанням цін на українських АЗС.

Так, відомство почало вимагати інформацію від Міністерства енергетики та вугільної промисловості, а також самостійно вивчати ситуацію на ринку світлих нафтопродуктів для з'ясування причини зростання цін на бензин і дизельне паливо в багатьох мережах АЗС.

"Ми відстежуємо цю тенденцію і бачимо зростання цін. За попередньою інформацією, частково це пов'язано із зупинкою на капітальний ремонт Мозирського НПЗ (одного з найбільших нафтопереробних заводів Білорусі, паливо якого імпортується в Україну - ред.). Зараз ми запитуємо інформацію від Міненерговугілля, але також ми ведемо паралельні дії за більш глибоким вивченням цієї ситуації", - заявив глава комітету Юрій Терентьєв, інформує УНІАН.

Глава комітету додав, що для будь-якого підвищення цін є як об'єктивні причини, так і суб'єктивні чинники, наприклад, очікування трейдерами зростання закупівельних цін.

Відзначимо, що подорожчання бензинів та дизпалива на українських АЗС почалося 8 вересня і триває аж до сьогоднішнього дня.