АМКУ взявся за зростання цін на українських АЗС
Так, відомство почало вимагати інформацію від Міністерства енергетики та вугільної промисловості, а також самостійно вивчати ситуацію на ринку світлих нафтопродуктів для з'ясування причини зростання цін на бензин і дизельне паливо в багатьох мережах АЗС.
"Ми відстежуємо цю тенденцію і бачимо зростання цін. За попередньою інформацією, частково це пов'язано із зупинкою на капітальний ремонт Мозирського НПЗ (одного з найбільших нафтопереробних заводів Білорусі, паливо якого імпортується в Україну - ред.). Зараз ми запитуємо інформацію від Міненерговугілля, але також ми ведемо паралельні дії за більш глибоким вивченням цієї ситуації", - заявив глава комітету Юрій Терентьєв, інформує УНІАН.
Глава комітету додав, що для будь-якого підвищення цін є як об'єктивні причини, так і суб'єктивні чинники, наприклад, очікування трейдерами зростання закупівельних цін.
Відзначимо, що подорожчання бензинів та дизпалива на українських АЗС почалося 8 вересня і триває аж до сьогоднішнього дня.
Зазначимо, зріджений газ з 25-26 вересня в роздрібному сегменті продовжив зниження на 10-50 коп./л.
Нагадаємо, 18 по 19 вересня роздрібні ціни на дизельне паливо і бензини продовжили зростання.
Станом на 22 серпня, ціна автогазу на АЗС продовжила зростати. Середня ціна газу по Україні у вівторок збільшилася на 18 коп. / Л до 16,16 грн / л.
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман назвав таку ситуацію "змовою та диверсією проти України" і доручив профільним міністерствам і відомствам розібратися з ситуацією на ринку скрапленого газу та вжити заходів щодо зниження вартості палива.
Відзначимо, що на початку червня СБУ викрила більшість імпортерів паливно-мастильних матеріалів і скрапленого газу в масштабних фінансових махінаціях.
У кримінальному провадженні, в рамках якого СБУ заблокувала рахунки і ресурси ряду імпортерів зрідженого газу, бере участь 31 юридична особа, в тому числі п'ять імпортерів ЗВГ і два експедитора.
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