АМКУ змусив Київстар знизити тарифи

Київстар запустить тарифи зі зменшеними розцінками для дзвінків на стаціонарні телефони відповідно до рекомендацій Антимонопольного комітету України.

Відповідне ріщення було ухвалене під час засідання 20 квітня, повідомляє прес-центр Антимонопольного комітету України, інформує "Еспресо".

У відомстві пояснили, що рекомендували мобільному оператору ввести тарифні плани, у яких би прирівнювалися тарифи на вихідні дзвінки власних абонентів на телефонні номери абонентів мобільного зв’язку та на телефонні номери абонентів фіксованого зв’язку України. Це необхідно зробити для забезпечення рівних умов до застосування рівнозначних угод зі споживачами.

Таким чином АМКУ схвалив рекомендації Київстару щодо припинення дій, які містять ознаки зловживання монопольним становищем шляхом. Зокрема, ці зловживання передбачають встановлення на економічно необгрунтованому рівні тарифів на телефонні номери абонентів фіксованого зв’язку України.

"Станом на 26.04.2017 року ПрАТ Київстар вже повідомило АМКУ про виконання рекомендацій, а саме, про внесення змін до умов надання та підключення тарифних планів "Комфорт", "Комфорт+" та "Ультракомфорт" для абонентів передплаченого зв’язку, які забезпечують виконання наданих рекомендацій", - наголосили у комітеті.

Відповідно до рішення, Київстар повідомив абонентам передплаченого зв’язку про прирівняну вартість вихідних дзвінків на телефонні номери абонентів мереж інших операторів рухомого (мобільного) та фіксованого зв’язку України, яка в межах наданих 30 хвилин складе 16 копійок, а поза межами використання наданих хвилин – 0,74 грн, що майже вдвічі нижче від попередньо встановленої вартості хвилини дзвінка на телефонні номери абонентів фіксованого зв’язку України.

Раніше, Антимонопольний комітет рекомендував компанії "Київстар"скоригувати тарифи на вихідні дзвінки власних абонентів на телефонні номери абонентів фіксованого зв’язку України.

Нагадаємо, що частка провідного українського оператора мобільного зв'язку "Київстар" на ринку послуг зі здійснення абонентами своєї мережі вихідних дзвінків на номери абонентів фіксованого зв'язку України перевищує 35%.