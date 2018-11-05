Amnesty International: Безкарність нападів радикалів на ЛГБТ-заходи – ганебне нехтуванням правами людини

Після зриву в Києві дискусії, присвяченої правам ЛГБТ-спільноти,в Amnesty International заявляють, що систематичні напади на публічні заходи в Україні свідчать про неготовність поліції протистояти радикальним групам.

"Зважаючи на регулярну бездіяльність правоохоронних органів під час таких нападів, не дивно, що радикальні угрупування цілком впевнені у своїй безкарності та користуються нею, раз за разом нападаючи на осіб та групи, які їм не подобаються через їхню ідентичність або погляди. Толерування таких випадків, багато з яких закінчуються насильством, та безкарність нападників, є ганебним нехтуванням правами на свободу вираження поглядів та мирних зібрань", – прокоментував ситуацію заступник директора регіонального офісу Amnesty International у Східній Європі та Центральній Азії Денис Кривошеєв.

Нагадаємо, відкритий публічний захід "Наступ на права ЛГБТ як форма цензури: досвід Росії" мав відбутися 10 травня у Києві у приміщенні, арендованому у просторі Underhub, за участю представників і представниць Amnesty International, Human Rights Watch та KyivPride.

Як розповів Кривошеєв, близько двадцяти чоловіків та одна жінка, які відкрито пов’язують себе з відомими праворадикальними групами, прибули на місце проведення заходу та відкрито погрожували учасникам та учасницям насильством, вимагаючи, щоб вони покинули приміщення. Власник приміщення приєднався до цих закликів та почав вимагати, щоб організатори скасували захід та негайно пішли. На місці від самого початку були присутні п'ять працівників поліції з Печерського управління Головного управління Національної поліції в м. Києві, однак вони відмовилися втрутитися та забезпечити проведення заходу та безпеку учасників та учасниць.

"Лише після прибуття представників Патрульної поліції м. Києва учасники та учасниці змогли безпечно покинути місце проведення, де вони залишалися заблокованими весь цей час. Дискусія так і не відбулася. Протягом останніх кількох місяців відбулося щонайменше 30 нападів з боку членів радикальних угрупувань на жінок, ЛГБТІ-людей, активісток і активістів лівих поглядів та їхні заходи, а також на ромські родини. У більшості випадків нападники діють відкрито в умовах майже цілковитої безкарності та часто хваляться своїми "досягненнями" в соцмережах. Лише в одному випадку, після нападу на Фестиваль Рівності у Запоріжжі у вересні 2017 року, нападників затримали та переслідують у судовому порядку", – наголосив Кривошеєв.