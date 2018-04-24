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Amnesty International вимагає розслідувати напад націоналістів на табір ромів в Києві

Amnesty International вимагає офіційної реакції української влади
Міжнародна правозахисна організація Amnesty International вимагає від української влади розслідувати напад націоналістів організації С14 на табір ромів на Лисій горі в Києві.
Amnesty International вимагає розслідувати напад націоналістів на табір ромів в Києві Фото: facebook.com

Зазначається, що в ніч із 20 на 21 квітня представники радикальної організації "C14" здійснили погром ромського табору на Лисій горі в Голосіївському районі Києва із застосуванням газових балончиків, ріжучих предметів і, можливо, вогнепальної зброї, передають "Українські Новини".

Нападники також спалили кілька з 15 наметів, які були в таборі. За повідомленнями, серед потерпілих були діти.

Погрому передували кілька візитів у табір представників С14 і Голосіївської районної адміністрації, які вимагали, щоб цигани залишити це місце.

"Наступного дня поліція заявила, що до них не надходили заяви із приводу погрому й, відповідно, вони не можуть прокоментувати цей інцидент. Зі слів активістів, з якими спілкувалася Amnesty International, принаймні один з ромів викликав поліцію й дочекався приїзду патрульного автомобіля. Поки цигани ховалися біля гаражів неподалік, працівники поліції підійшли до їхнього табору, де виявили палаючі намети. Повернувшись до циганів, поліцейські повідомили їм, що все горить, і порадили швидше їхати з Києва", - йдеться в повідомленні.

Amnesty International вимагає офіційної реакції української влади на події на Лисій горі в Києві в ніч із 20 по 21 квітня й невідкладного й ефективного розслідування нападу.

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24 04 2018 15:30
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