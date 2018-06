Amnesty International вимагає від Росії звільнити Олега Сенцова

"Він відбуває 20 років після несправедливого та політично мотивованого судового розгляду. Ми підтримуємо його й вимагаємо його звільнення!", - заявив генеральний секретар організації Саліл Шетті у Twitter.

Oleg Sentsov has been on hunger strike for 25 days in protest against #Russia's detention of Ukrainian political prisoners. He is serving a 20 year sentence after an unfair & politically-motivated trial. We stand with him & demand his release! #FreeSentsov https://t.co/NK01P8Aw3V pic.twitter.com/dJ0E4veTf1