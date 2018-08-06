Amnesty International вимагає від Росії звільнити Олега Сенцова

Олег Сенцов уже 25 днів голодує на знак протесту проти утримання Росією українських політичних в'язнів

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International вимагає від Росії звільнити незаконно засудженого українського режисера Олега Сенцова, який голодує 26-ий день з вимогою звільнити усіх українських політв’язнів.

"Він відбуває 20 років після несправедливого та політично мотивованого судового розгляду. Ми підтримуємо його й вимагаємо його звільнення!", - заявив генеральний секретар організації Саліл Шетті у Twitter.

Oleg Sentsov has been on hunger strike for 25 days in protest against #Russia's detention of Ukrainian political prisoners. He is serving a 20 year sentence after an unfair & politically-motivated trial. We stand with him & demand his release! #FreeSentsov https://t.co/NK01P8Aw3V pic.twitter.com/dJ0E4veTf1 — Salil Shetty (@SalilShetty) 8 червня 2018 р.

Нагадаємо, активісти розпочинають новий етап глобальної акції #SaveOlegSentsov, в рамках якої закликатимуть лідерів країн “Великої сімки” приділити ключове значення питанню звільнення українського режисера та інших заручників Кремля на саміті G7.

Варто додати, що акції на підтримку українського режисера Олега Сенцова, якого незаконно ув'язнили в Росії і який оголосив голодування 14 травня, пройшли у 78 містах світу з 1 по 3 червня.

14 травня український режисер Олег Сенцов, незаконно засуджений в РФ до 20 років колонії суворого режиму, оголосив про безстрокове голодування, вимагаючи звільнити всіх українських політв'язнів, які перебувають у російських тюрмах.

28 травня у Федеральній службі РФ з виконання покарань заявили, що Олег Сенцов нібито погодився на підтримувальну терапію.

1 і 2 червня у різних містах світу проводять глобальну кампанію за звільнення заручників Кремля.