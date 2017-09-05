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Amnesty International засудила затримання в Україні 9 травня через радянську символіку

Затримання мирних демонстрантів через ненасильницьке використання радянської символіки є порушенням свободи слова і свободи мирних зібрань
Правозахисники Amnesty International засудили затримання демонстрантів в Україні 9 травня через використання радянської символіки.
Amnesty International засудила затримання в Україні 9 травня через радянську символіку Фото: amnesty.org.ua

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Amnesty International в Україні.

"Заборона символіки, пов’язаної з комуністичною партією і радянським минулим (прийняті в травні 2015 р. закони про "декомунізації") є порушенням права на свободу вираження, а затримання мирних демонстрантів є кроком в обмеженні свободи вираження і мирних зібрань з боку української влади", – повідомили в організації.

Правозахисники вимагають, аби всі затримані демонстранти були звільнені, і наголошують на необхідності "ефективного та неупередженого розслідування всіх випадків насильства в ході сьогоднішніх демонстрацій".

"Затримання мирних громадян і заборона радянської символіки неприпустимі. Такі заходи не тільки не звільняють Україну від радянської спадщини, від драконівських законів і практик радянських часів, але навпаки зближують з ними нас і нашу країну", – сказала директорка Amnesty International в Україні Оксана Покальчук.

Нагадаємо, під час акцій з нагоди Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 50 осіб було затримано, 8 правоохоронців та 15 учасників акцій отримали тілесні ушкодження.

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09 05 2017 21:15
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