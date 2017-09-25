Amnesty International звинувачує Україну у постачанні зброї в Південний Судан, - ОНОВЛЕНО

В організації наголосили, що "країна має якомога швидше ратифікувати Міжнародний договір про торгівлю зброєю"

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International заявила про причетність України до постачань зброї в Південний Судан.

"Новий звіт Amnesty наводить докази причетності України до незаконного постачання зброї до Південного Судану, де його використовують для вбивств тисяч мирних жителів. У 2014 році "Укрінмаш" підписав контракт з ОАЕ на поставку тисяч кулеметів, мінометів, РПГ і мільйонів боєприпасів до Південного Судану. Участь української державної компанії в поставках зброї до Південного Судану суперечить договору про торгівлю зброєю, підписантом якого є Україна", - йдеться в повідомленні прес-служби організації у Facebook.

Відзначено, що поки Рада Безпеки ООН не ввела повне і всеосяжне ембарго на торгівлю зброєю з Південним Суданом, Україна повинна дотримуватися політики щодо забезпечення регіональної та міжнародної безпеки і стабільності.

"Україна повинна повністю припинити поставки зброї і надання будь-якої матеріально-технічної допомоги Південному Судану, включаючи обладнання, його обслуговування і навчання. Також Україна має якомога швидше ратифікувати Міжнародний договір про торгівлю зброєю", - наголошено в повідомленні.

Зокрема організація оприлюднила документи, які "входять до складу угоди Укрінмашу з компанією IGG (ОАЕ) про постачання зброї до Піденного Судану, підписаної у серпні 2014 року".



Фото: facebook.com/amnestyua

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В свою чергу, українська державна компанія "Укрінмаш" спростовує інформацію про постачання зброї в Південний Судан. Про це заявила начальник відділу інвестиційного аналізу "Укрінмашу" Маргарита Кузнєцова, повідомляє LIGA.net.

Кузнєцова заявила, що "ніяких поставок у Південний Судан не було".

На запитання, чи було укладено контракт з ОАЕ, про який пише Amnesty, вона відповісти не змогла, але стверджує, що "поставок точно не було".

Вона також уточнила, що в 2014 році було укладено два договори - з ОАЕ і з Південним Суданом.

"Але за обома договорами не було здійснено жодних поставок", - сказала Кузнєцова.

У березні Amnesty International повідомила про докази провини військових Південного Судану в загибелі 60 осіб, які задихнулися у вантажному контейнері.

Нагадаємо, у лютому ООН офіційно визнала голодом ситуацію в окремих регіонах Південного Судану.

Збройний конфлікт у Південному Судані серйозно підірвав сільськогосподарське виробництво і рівень життя сільського населення. Сплеск насильства в липні 2016 року збільшив розвал системи виробництва, в тому числі в раніше стабільних областях. Різке зростання інфляції - до 800% на рік - також завдало удару по постраждалих провінціях, які традиційно покладаються на місцеві ринки.

Південний Судан здобув незалежність 9 липня 2011 року. Судан став першою державою, яка оголосила про офіційне визнання південного сусіда. Проголошенню незалежності передували десятиліття конфлікту між Північчю і Півднем, у результаті чого загинули близько 1,5 млн осіб.

Військовий конфлікт у Південному Судані спалахнув у грудні 2013 року між представниками домінуючої народності дінка, до якої належить президент Кіїр, і племені нуер, яке представляє колишній віце-президент Тіні.