Amnesty International звинувачує Україну у постачанні зброї в Південний Судан, - ОНОВЛЕНО
"Новий звіт Amnesty наводить докази причетності України до незаконного постачання зброї до Південного Судану, де його використовують для вбивств тисяч мирних жителів. У 2014 році "Укрінмаш" підписав контракт з ОАЕ на поставку тисяч кулеметів, мінометів, РПГ і мільйонів боєприпасів до Південного Судану. Участь української державної компанії в поставках зброї до Південного Судану суперечить договору про торгівлю зброєю, підписантом якого є Україна", - йдеться в повідомленні прес-служби організації у Facebook.
Відзначено, що поки Рада Безпеки ООН не ввела повне і всеосяжне ембарго на торгівлю зброєю з Південним Суданом, Україна повинна дотримуватися політики щодо забезпечення регіональної та міжнародної безпеки і стабільності.
"Україна повинна повністю припинити поставки зброї і надання будь-якої матеріально-технічної допомоги Південному Судану, включаючи обладнання, його обслуговування і навчання. Також Україна має якомога швидше ратифікувати Міжнародний договір про торгівлю зброєю", - наголошено в повідомленні.
Зокрема організація оприлюднила документи, які "входять до складу угоди Укрінмашу з компанією IGG (ОАЕ) про постачання зброї до Піденного Судану, підписаної у серпні 2014 року".
Фото: facebook.com/amnestyua
Оновлено:
В свою чергу, українська державна компанія "Укрінмаш" спростовує інформацію про постачання зброї в Південний Судан. Про це заявила начальник відділу інвестиційного аналізу "Укрінмашу" Маргарита Кузнєцова, повідомляє LIGA.net.
Кузнєцова заявила, що "ніяких поставок у Південний Судан не було".
На запитання, чи було укладено контракт з ОАЕ, про який пише Amnesty, вона відповісти не змогла, але стверджує, що "поставок точно не було".
Вона також уточнила, що в 2014 році було укладено два договори - з ОАЕ і з Південним Суданом.
"Але за обома договорами не було здійснено жодних поставок", - сказала Кузнєцова.
У березні Amnesty International повідомила про докази провини військових Південного Судану в загибелі 60 осіб, які задихнулися у вантажному контейнері.
Нагадаємо, у лютому ООН офіційно визнала голодом ситуацію в окремих регіонах Південного Судану.
Збройний конфлікт у Південному Судані серйозно підірвав сільськогосподарське виробництво і рівень життя сільського населення. Сплеск насильства в липні 2016 року збільшив розвал системи виробництва, в тому числі в раніше стабільних областях. Різке зростання інфляції - до 800% на рік - також завдало удару по постраждалих провінціях, які традиційно покладаються на місцеві ринки.
Південний Судан здобув незалежність 9 липня 2011 року. Судан став першою державою, яка оголосила про офіційне визнання південного сусіда. Проголошенню незалежності передували десятиліття конфлікту між Північчю і Півднем, у результаті чого загинули близько 1,5 млн осіб.
Військовий конфлікт у Південному Судані спалахнув у грудні 2013 року між представниками домінуючої народності дінка, до якої належить президент Кіїр, і племені нуер, яке представляє колишній віце-президент Тіні.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО В Британії помер найстаріший кіт у світі, - ВІДЕО
- ФОТО У США через ураган "Ірма" евакуюють півмільйона людей, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО У Facebook створили детальну карту населення 23 країн планети, - ВІДЕО
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа