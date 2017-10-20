Аналіз сечі підтвердив вживання Зайцевою опіатів, - прокуратура
Йдеться саме про цю рідину, а не кров. Про це сказала прес-секретар прокуратури Харківської області Віта Дубовик в ефірі телеканалу "112 Україна".
"Адвокат говорить про два аналізи крові, а зараз ми говоримо про різні аналізи. Експрес-аналіз крові не виявив (вмісту наркотичних речовин, - ред.). У крові експрес-тест, але аналіз може виявити не все. Це був аналіз лише крові. А зараз ми отримали результати досліджень інших речовин", - сказала Дубовик.
"Можу констатувати факт, що дослідження матеріалів дало нам результат - факт вживання опіатів", - резюмувала вона.
Прес-секретар нагадала, що під час судового засідання прокурор питав у підозрюваної, чи вона займалась самолікуванням, чи була на якійсь системі лікування, яку призначили лікарі, чи приймала вона якісь препарати; підозрювана чітко відповіла – ні.
Нагадаємо, експертиза виявила опіати у крові 20-річної Олени Зайцевої, яка в "Лексусі" врізалася в натовп людей у Харкові.
У Харкові 18 жовтня близько 20:45 на вулиці Сумській позашляховик Lexus в'їхав у натовп людей. На перетині Сумської та провулку Мечникова зіткнулися автомобіль Lexus RX 350 і Volkswagen Touareg. Після удару Lexus врізався в стовп, перекинувся і вилетів на тротуар, де зім'яв пішоходів.
Внаслідок аварії шестеро людей загинули на місці, ще шестеро потрапили у лікарню з важкими травмами.
Як відомо, за кермом Lexus перебувала 20-річна Олена Зайцева, зведена сестра люстрованого заступника прокурора Черкаської області Дмитра Зайцева і донька відомого харківського бізнесмена Василя Зайцева. Відомо, що дівчину раніше тричі штрафували за порушення ПДР.
Згодом повідомили, що Олена Зайцева брала участь в гонках по нічному Харкову, коли сталася аварія.
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