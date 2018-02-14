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Анархісти в Греції опублікували погрози на адресу вболівальників "Динамо"

Грецька поліція і Посольство України в Греції сповіщені про небезпеку
Радикальна анархістська група Греції опублікувала погрози на адресу вболівальників київського "Динамо", які приїхали до Афін на матч Ліги Європи АЕК – "Динамо".
Анархісти в Греції опублікували погрози на адресу вболівальників "Динамо" Фото: champion.com.ua

Про це київську делегацію через прес-аташе "Динамо" Олексія Семененка попередив прес-секретар Асоціації Грецьких Підприємців в Україні – Костас Онісенко, пише "Футбол 24".

Костас Онісенко зазначив, що основна небезпека від анархістів виходить в районі Ексархія в центрі Афін, де фанам "Динамо" варто вести себе максимально обережно.

Видання інформує, що грецька поліція і Посольство України в Греції сповіщені про небезпеку.

Нагадаємо, перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи АЕК – "Динамо" відбудеться в Афінах 15-го лютого. Час початку гри – 22:05.

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14 02 2018 20:57
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