Анатолій Тимощук завершив кар'єру футболіста

Колишній центральний півзахисник збірної України Анатолій Тимощук оголосив про завершення кар'єри.

"Не шукаю жодних клубів і спокійно завершив свої футбольні виступи. Зараз вирішив узяти час на відпустку і переосмислення того, що відбувається, і нового статусу у своєму житті. Найближчим часом на всі свої питання дам відповіді. На цей момент більше пропозицій про тренерську роботу", - заявив Тимощук, інформує "Футбол 1".

Видання "Спортарена" пише, що Тимощук отримав тренерський диплом вищої категорії (PRO). Це вища категорія тренерської освіти, що дає право працювати на національному та міжнародному рівнях у будь-яких командах.

Анатолій розпочав свою кар'єру ще в середині 90-х у луцькій "Волині". Зотім перебрався перебрався в донецький "Шахтар", з яким тричі ставав чемпіоном України. У 2007 році за 20 млн євро його контракт викупив "Зеніт" (Санкт-Петербург), з яким став чемпіоном Росії і виграв кубок УЄФА.

У 2009 році Тимощук перейшов у "Баварію". У складі мюнхенського клубу Тимощук двічі виграв чемпіонат Німеччини, а також став переможцем Ліги чемпіонів. По закінченню контракту повернувся в "Зеніт", ще раз ставши чемпіоном Росії.

На початку липня 2015 року перейшов у клуб "Кайрат" з Казахстану. За півтора сезону в складі "Кайрату" Тимощук провів 40 офіційних ігор і забив один гол. У сезоні, що завершився, він завоював разом з "Кайратом" "срібло" чемпіонату Казахстану, поступившись лише на 2 очки "Астані".

Влітку 2016 року після Чемпіонату Європи з футболу Анатолій оголосив про завершення виступів у національній збірній України.

Нагадаємо, що воротар київського "Динамо" Олександр Шовковський завершив кар'єру у клубі.