ПОЛІТИКА НОВИНИГоловою Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) стала лідерка фракції партії в Бундестазі Андреа Налес.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Андреа Налес очолила Соціал-демократичну партію Німеччини
СДПН уперше очолила жінка
Фото: facebook.com/andrea.nahles
Делегати позачергового з'їзду соціал-демократів в неділю, 22 квітня, віддали їй 66,35% голосів, повідомляє Welt. Налес випередила конкурентку – бургомістерку міста Фленсбург Зімоне Ланґе (Simone Lange).
У третьому кабінеті Ангели Меркель у 2013-2017 роках Налес була міністеркою праці. 47-річна політик народилася в робітничій родині у Рейнланд-Пфальці, вивчала політологію, філософію та германістику в Боннському університеті. У СДПН з 18 років. У роки студентства була помічником депутата Бундестагу. З 2003 року – у президії партії.
Нагадаємо, посада голови партії звільнилася після того, як у лютому її залишив Мартін Шульц.
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22 04 2018 20:40 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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