Андреа Налес очолила Соціал-демократичну партію Німеччини

Головою Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) стала лідерка фракції партії в Бундестазі Андреа Налес.

Делегати позачергового з'їзду соціал-демократів в неділю, 22 квітня, віддали їй 66,35% голосів, повідомляє Welt. Налес випередила конкурентку – бургомістерку міста Фленсбург Зімоне Ланґе (Simone Lange).

У третьому кабінеті Ангели Меркель у 2013-2017 роках Налес була міністеркою праці. 47-річна політик народилася в робітничій родині у Рейнланд-Пфальці, вивчала політологію, філософію та германістику в Боннському університеті. У СДПН з 18 років. У роки студентства була помічником депутата Бундестагу. З 2003 року – у президії партії.

Нагадаємо, посада голови партії звільнилася після того, як у лютому її залишив Мартін Шульц.