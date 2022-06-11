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Андрій Данилко віддав на доброчинність автомобіль, що належав Фредді Мерк'юрі

Ексклюзивний Rolls-Royce Silver Shadow 1974 року випускупродали з молотка на аукціоні Sotheby’s. Гроші скерують на будівництво центру реабілітації та протезування. Його пожертвував український артист Андрій Данилко, відомий образом Вєрки Сердючки.
Андрій Данилко віддав на доброчинність автомобіль, що належав Фредді Мерк Джерело: nashkiev.ua

Про це повідомили на Facebook-сторінці центру реабілітації постраждалих від війни для дорослих та дітей Superhumans Centre.

"Друзі, нам дещо бракує слів, тому вибачайте, якщо вийде занадто емоційно, але 11 мільйонів гривень, – йдеться у повідомленні Superhumans Centre. – Щойно машину придбали за 250 000 фунтів стерлінгів, або 284 500 доларів, або 11 мільйонів гривень. Неймовірна сума, дуже щедрий донейт, суттєва підтримка для нашої клініки, і – суттєвий внесок у віру у світлих людей", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялось, що Андрій Шевченко збирає кошти на відбудову стадіону в Ірпені.

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06 11 2022 08:47
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