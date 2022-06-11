НОВИНИЕксклюзивний Rolls-Royce Silver Shadow 1974 року випускупродали з молотка на аукціоні Sotheby’s. Гроші скерують на будівництво центру реабілітації та протезування. Його пожертвував український артист Андрій Данилко, відомий образом Вєрки Сердючки.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Андрій Данилко віддав на доброчинність автомобіль, що належав Фредді Мерк'юрі
Джерело: nashkiev.ua
Про це повідомили на Facebook-сторінці центру реабілітації постраждалих від війни для дорослих та дітей Superhumans Centre.
"Друзі, нам дещо бракує слів, тому вибачайте, якщо вийде занадто емоційно, але 11 мільйонів гривень, – йдеться у повідомленні Superhumans Centre. – Щойно машину придбали за 250 000 фунтів стерлінгів, або 284 500 доларів, або 11 мільйонів гривень. Неймовірна сума, дуже щедрий донейт, суттєва підтримка для нашої клініки, і – суттєвий внесок у віру у світлих людей", - йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялось, що Андрій Шевченко збирає кошти на відбудову стадіону в Ірпені.
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06 11 2022 08:47 МЕДІА
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