Андрій Данилко віддав на доброчинність автомобіль, що належав Фредді Мерк'юрі

Ексклюзивний Rolls-Royce Silver Shadow 1974 року випускупродали з молотка на аукціоні Sotheby’s. Гроші скерують на будівництво центру реабілітації та протезування. Його пожертвував український артист Андрій Данилко, відомий образом Вєрки Сердючки.

Про це повідомили на Facebook-сторінці центру реабілітації постраждалих від війни для дорослих та дітей Superhumans Centre.

"Друзі, нам дещо бракує слів, тому вибачайте, якщо вийде занадто емоційно, але 11 мільйонів гривень, – йдеться у повідомленні Superhumans Centre. – Щойно машину придбали за 250 000 фунтів стерлінгів, або 284 500 доларів, або 11 мільйонів гривень. Неймовірна сума, дуже щедрий донейт, суттєва підтримка для нашої клініки, і – суттєвий внесок у віру у світлих людей", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялось, що Андрій Шевченко збирає кошти на відбудову стадіону в Ірпені.