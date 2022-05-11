Андрій Шевченко збирає кошти на відбудову стадіону в Ірпені

Легендарний футболіст вже залучив до збору клуб Мілан, який виділить на відновлення стадіону 150 000 євро

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України у Telegram.

"Андрій Шевченко та United24 розпочали збір для відбудови стадіону в Ірпені. Це буде перший проєкт United24 у напрямі "Відбудова України". Легендарний футболіст вже залучив до збору клуб Мілан, який виділить на відновлення стадіону 150 000 євро", - йдеться в повідомленні.

Стадіон "Чемпіон" був зруйнований росіянами в березні. Загалом для відновлення стадіону необхідно зібрати 600 тисяч євро. Зазначається, що за ці кошти відбудують трибуни та поле, проведуть освітлення.

Колишній тренер і гравець збірної України Андрій Шевченко став першим амбасадором United24.