НОВИНИЛегендарний футболіст вже залучив до збору клуб Мілан, який виділить на відновлення стадіону 150 000 євроПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Андрій Шевченко збирає кошти на відбудову стадіону в Ірпені
Фото: UNITED24
Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України у Telegram.
"Андрій Шевченко та United24 розпочали збір для відбудови стадіону в Ірпені. Це буде перший проєкт United24 у напрямі "Відбудова України". Легендарний футболіст вже залучив до збору клуб Мілан, який виділить на відновлення стадіону 150 000 євро", - йдеться в повідомленні.
Стадіон "Чемпіон" був зруйнований росіянами в березні. Загалом для відновлення стадіону необхідно зібрати 600 тисяч євро. Зазначається, що за ці кошти відбудують трибуни та поле, проведуть освітлення.
Колишній тренер і гравець збірної України Андрій Шевченко став першим амбасадором United24.
Нагадаємо, 17 травня Президент Володимир Зеленський підписав указ щодо ініціативи створення національного бренду United24 для об'єднання зусиль міжнародних партнерів у підтримці України.
Фандрейзингова платформа United24 є так званим єдиним вікном для пожертв від благодійних організацій, міжнародних партнерів та громадян з метою підтримки України, зокрема, за такими напрямами: допомога Збройним силам, гуманітарна, медична допомога і допомога дітям, відновлення інфраструктури, цифрова та інформаційна протидія збройній агресії.
Раніше повідомлялося, що за п’ять місяців роботи United24 зібрали майже 200 млн доларів.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
05 11 2022 14:43 МЕДІА
- ФОТО "Серіал закінчився". Опубліковані супутникові знімки свідчать про те, що російські війська вивели з аеродрому Чорнобаївки всю техніку
- ФОТО NASA опублікувало зображення на якому видно "усмішку" Сонця
- ВІДЕО Для українців розробили інструкцію на випадок ядерного удару
- Окупанти розграбували Херсонський художній музей
- Компанія Маска почала повномасштабні випробування швидкісної транспортної системи Hyperloop
СТАТТІ