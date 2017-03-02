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Анджей Дуда заявив про вплив історичного минулого на сьогоднішні стосунки Польщі та України

Дуда підкреслив, що Україна має свої проблеми з формуванням національної свідомості
Історичне минуле в значній мірі впливає на польсько-українські відносини. Польща разом з Україною готова вшановувати багатьох українських героїв, але не згодна на прославлення тих, кого вважає злочинцями.
Анджей Дуда заявив про вплив історичного минулого на сьогоднішні стосунки Польщі та України Анджей Дуда. Фото: agencja gazeta

"Ми маємо право твердо вимагати, щоб була показана історична правда, а історична правда означає абсолютний заборона на прославлення тих, хто був вбивцями", - заявив президент Польщі Анджей Дуда в інтерв'ю телеканалу TVP1.

Він підкреслив, що Україна має свої проблеми з формуванням національної свідомості. За словами польського президента, в Україні є свої герої, яких Польща також визнає героями.

“Це ті, хто сьогодні гине на сході України, захищаючи суверенну, незалежну і вільну Україну. Це ті, хто загинув, як Небесна Сотня. І це герої, яких ми готові вшановувати разом з вами (українцями) – герої боротьби за суверенну Україну, яка буде дійсно вільною і незалежною від чужих впливів", - заявив Дуда.

Президент Польщі зазначив, що він, зокрема, просив українського колегу Петра Порошенка змінити закон, прийнятий у квітні 2015 року, яким ОУН і УПА визнаються формаціями, які боролися за незалежність України і які наділяються відповідними почестями.

“Ці питання значною мірою впливають на польсько-українські відносини. Вони не будуть хорошими, поки ці справи не будуть вирішені", - констатував Дуда.

За його словами, у взаєминах між державами варто шукати і вшановувати героїв. Дуда зазначив, що в минулому році польський парламент встановив нову нагороду "Східний хрест", яким будуть нагороджуватися іноземці, які допомагали полякам, переслідуваним за свою національність протягом 1917-1991 років.

Дуда також висловив сподівання, що під час найближчого форуму істориків обох країн буде засновано "Інститут добросусідства", його завданням буде пошук і вшанування осіб, які під час трагічних подій рятували людей інших національностей.

У Польщі ОУН і УПА вважають безпосередньо відповідальними за вбивства поляків на Волині в 1943-1944 роках, в результаті чого життя позбулися, за польськими даними, десятки тисяч поляків.

Нагадаємо, у грудні Україна і Польща вирішили сформувати інститут добросусідства, "який буде створювати справжню атмосферу примирення і історичної правди".

24 серпня президенти України та Польщі підписали спільну декларацію про стратегічне партнерство, підтримку прозахідних прагнень України та історичний діалог.

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03 02 2017 07:57
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