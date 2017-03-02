Анджей Дуда заявив про вплив історичного минулого на сьогоднішні стосунки Польщі та України

Дуда підкреслив, що Україна має свої проблеми з формуванням національної свідомості

Історичне минуле в значній мірі впливає на польсько-українські відносини. Польща разом з Україною готова вшановувати багатьох українських героїв, але не згодна на прославлення тих, кого вважає злочинцями.

"Ми маємо право твердо вимагати, щоб була показана історична правда, а історична правда означає абсолютний заборона на прославлення тих, хто був вбивцями", - заявив президент Польщі Анджей Дуда в інтерв'ю телеканалу TVP1.

Він підкреслив, що Україна має свої проблеми з формуванням національної свідомості. За словами польського президента, в Україні є свої герої, яких Польща також визнає героями.

“Це ті, хто сьогодні гине на сході України, захищаючи суверенну, незалежну і вільну Україну. Це ті, хто загинув, як Небесна Сотня. І це герої, яких ми готові вшановувати разом з вами (українцями) – герої боротьби за суверенну Україну, яка буде дійсно вільною і незалежною від чужих впливів", - заявив Дуда.

Президент Польщі зазначив, що він, зокрема, просив українського колегу Петра Порошенка змінити закон, прийнятий у квітні 2015 року, яким ОУН і УПА визнаються формаціями, які боролися за незалежність України і які наділяються відповідними почестями.

“Ці питання значною мірою впливають на польсько-українські відносини. Вони не будуть хорошими, поки ці справи не будуть вирішені", - констатував Дуда.

За його словами, у взаєминах між державами варто шукати і вшановувати героїв. Дуда зазначив, що в минулому році польський парламент встановив нову нагороду "Східний хрест", яким будуть нагороджуватися іноземці, які допомагали полякам, переслідуваним за свою національність протягом 1917-1991 років.

Дуда також висловив сподівання, що під час найближчого форуму істориків обох країн буде засновано "Інститут добросусідства", його завданням буде пошук і вшанування осіб, які під час трагічних подій рятували людей інших національностей.

У Польщі ОУН і УПА вважають безпосередньо відповідальними за вбивства поляків на Волині в 1943-1944 роках, в результаті чого життя позбулися, за польськими даними, десятки тисяч поляків.

Нагадаємо, у грудні Україна і Польща вирішили сформувати інститут добросусідства, "який буде створювати справжню атмосферу примирення і історичної правди".

24 серпня президенти України та Польщі підписали спільну декларацію про стратегічне партнерство, підтримку прозахідних прагнень України та історичний діалог.