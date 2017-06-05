Ангела Меркель виступила за подвійну стратегію НАТО щодо Росії
Про це Меркель заявила у щотижневому відеозверненні, повідомляє Deutsche Welle.
За словами Меркель, анексія Криму і конфлікт на сході України викликали занепокоєння у країн Балтії та Польщі, а ситуація в Молдові викликає питання у Румунії та Болгарії.
Як зазначила канцлер, цим країнам було важливо, щоб НАТО відреагував на події і, приміром, спрямував війська до країн Балтії.
"Німеччина завжди дуже уважно стежила за тим, щоб, з одного боку, демонструвати готовність до захисту всієї території альянсу, а з іншого – не обривати переговорного контакту з Росією", – заявила Меркель.
Вона підкреслила, що всі заходи приймаються таким чином, щоб не порушувати Основоположного акту Росія-НАТО і забезпечити подальшу роботу Ради Росія-НАТО.
Нагадаємо, генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу Єнс Столтенберг під час свого візиту у Вашингтон обговорив із президентом США Дональдом Трампом стратегічні питання колективної обороноздатності та фінансування НАТО.
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