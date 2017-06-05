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Ангела Меркель виступила за подвійну стратегію НАТО щодо Росії

Усі заходи приймаються таким чином, щоб не порушувати Основоположного акту Росія-НАТО
Канцлер Німеччини Ангела Меркель підкреслила важливість подвійної стратегії НАТО щодо Росії через нову ситуацію у сфері безпеки в Європі.
Ангела Меркель виступила за подвійну стратегію НАТО щодо Росії Фото: ap.org

Про це Меркель заявила у щотижневому відеозверненні, повідомляє Deutsche Welle.

За словами Меркель, анексія Криму і конфлікт на сході України викликали занепокоєння у країн Балтії та Польщі, а ситуація в Молдові викликає питання у Румунії та Болгарії.

Як зазначила канцлер, цим країнам було важливо, щоб НАТО відреагував на події і, приміром, спрямував війська до країн Балтії.

"Німеччина завжди дуже уважно стежила за тим, щоб, з одного боку, демонструвати готовність до захисту всієї території альянсу, а з іншого – не обривати переговорного контакту з Росією", – заявила Меркель.

Вона підкреслила, що всі заходи приймаються таким чином, щоб не порушувати Основоположного акту Росія-НАТО і забезпечити подальшу роботу Ради Росія-НАТО.

Нагадаємо, генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу Єнс Столтенберг під час свого візиту у Вашингтон обговорив із президентом США Дональдом Трампом стратегічні питання колективної обороноздатності та фінансування НАТО.

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