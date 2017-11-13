Англіканська церква дозволила хлопчикам носити балетні пачки і тіари у школах

Англіканська церква випустила для 4700 своїх шкіл у Великобританії нові рекомендації, в яких закликає не вішати ярлики на дітей, чия поведінка не відповідає гендерним стереотипам.

Як повідомляє The Guardian, глава Церкви Англії архієпископ Кентерберійський Джастін Уелбі заявив, що цькування на ґрунті гомофобії, біфобії і трансфобії завдає дітям шкоду, яка може призвести до "серйозних психічних розладів, депресії та суїциду". Тому церква радить учителям і керівництву шкіл дати дітям у садку і початковій школі зрозуміти, ким вони можуть бути, "без осуду і глузування".

"Наприклад, хлопчик може надіти балетну пачку, тіару принцеси і каблуки, а дівчинка – шолом пожежного, пояс з інструментами або плащ супергероя без будь-якого осуду (з боку дорослих)", – йдеться в рекомендаціях Церкви Англії.

"Нові правила допомагають школам нести християнське послання любові, радості і торжества гуманності до всіх без винятку", – заявив Уелбі.

Нові рекомендації від Церкви Англії підтримали представники руху ЛГБТ.

Церква Англії є найбільшою освітньою структурою у Британії. Їй належать 4700 шкіл і академій по всій країні, в яких здобуває освіту майже мільйон учнів.

Нагадаємо, міністр освіти і науки України Лілія Гриневич заявляє, що 20 тис. вчителів молодших класів пройдуть дистанційні та очні курси підготовки для впровадження нових принципів навчання.