Англіканська церква дозволила хлопчикам носити балетні пачки і тіари у школах
Як повідомляє The Guardian, глава Церкви Англії архієпископ Кентерберійський Джастін Уелбі заявив, що цькування на ґрунті гомофобії, біфобії і трансфобії завдає дітям шкоду, яка може призвести до "серйозних психічних розладів, депресії та суїциду". Тому церква радить учителям і керівництву шкіл дати дітям у садку і початковій школі зрозуміти, ким вони можуть бути, "без осуду і глузування".
"Наприклад, хлопчик може надіти балетну пачку, тіару принцеси і каблуки, а дівчинка – шолом пожежного, пояс з інструментами або плащ супергероя без будь-якого осуду (з боку дорослих)", – йдеться в рекомендаціях Церкви Англії.
"Нові правила допомагають школам нести християнське послання любові, радості і торжества гуманності до всіх без винятку", – заявив Уелбі.
Нові рекомендації від Церкви Англії підтримали представники руху ЛГБТ.
Церква Англії є найбільшою освітньою структурою у Британії. Їй належать 4700 шкіл і академій по всій країні, в яких здобуває освіту майже мільйон учнів.
Нагадаємо, міністр освіти і науки України Лілія Гриневич заявляє, що 20 тис. вчителів молодших класів пройдуть дистанційні та очні курси підготовки для впровадження нових принципів навчання.
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