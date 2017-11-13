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Англіканська церква дозволила хлопчикам носити балетні пачки і тіари у школах

За словами глави церкви, нові правила допоможуть школам "нести християнське послання любові, радості і торжества гуманності"
Англіканська церква випустила для 4700 своїх шкіл у Великобританії нові рекомендації, в яких закликає не вішати ярлики на дітей, чия поведінка не відповідає гендерним стереотипам.
Англіканська церква дозволила хлопчикам носити балетні пачки і тіари у школах Фото: Tim Pannell/Fuse/Getty Images

Як повідомляє The Guardian, глава Церкви Англії архієпископ Кентерберійський Джастін Уелбі заявив, що цькування на ґрунті гомофобії, біфобії і трансфобії завдає дітям шкоду, яка може призвести до "серйозних психічних розладів, депресії та суїциду". Тому церква радить учителям і керівництву шкіл дати дітям у садку і початковій школі зрозуміти, ким вони можуть бути, "без осуду і глузування".

"Наприклад, хлопчик може надіти балетну пачку, тіару принцеси і каблуки, а дівчинка – шолом пожежного, пояс з інструментами або плащ супергероя без будь-якого осуду (з боку дорослих)", – йдеться в рекомендаціях Церкви Англії.

"Нові правила допомагають школам нести християнське послання любові, радості і торжества гуманності до всіх без винятку", – заявив Уелбі.

Нові рекомендації від Церкви Англії підтримали представники руху ЛГБТ.

Церква Англії є найбільшою освітньою структурою у Британії. Їй належать 4700 шкіл і академій по всій країні, в яких здобуває освіту майже мільйон учнів.

Нагадаємо, міністр освіти і науки України Лілія Гриневич заявляє, що 20 тис. вчителів молодших класів пройдуть дистанційні та очні курси підготовки для впровадження нових принципів навчання.

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13 11 2017 17:00
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