Англійський суд дозволив заморозити активи "Газпрому" за клопотанням "Нафтогазу"

"Газпром" упродовж 48 годин після отримання рішення має надати "Нафтогазу" список усіх своїх активів вартістю понад $50 тисяч, що розташовані в Англії або Уельсі

Комерційний суд Лондона у вівторок, 19 червня, дозволив "замороження" активів ПАТ "Газпром" (РФ) на території Великої Британії за клопотанням НАК "Нафтогаз України".

Про це повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в компанії.

У НАК нагадали, що це необхідно для забезпечення рішення Стокгольмського арбітражу щодо виплати $2,6 млрд.

Згідно з рішенням англійського суду, "Газпром" упродовж 48 годин після отримання рішення має надати "Нафтогазу" список усіх своїх активів вартістю понад $50 тис., що розташовані в Англії або Уельсі.

"Нафтогаз" уже повідомив лондонським офісам 17 банків, які провадять бізнес із "Газпромом", що вони не можуть сприяти скороченню активів "Газпрому" на території Великої Британії.

Нагадаємо, Стокгольмський арбітраж присудив виплату "Газпромом" "Нафтогазу України" штрафу у розмірі $4,7 млрд за транзитним контрактом. "Газпром" направив до апеляційного суду округу Свеа заяву про повне скасування рішення. За підсумками двох арбітражних спорів між компаніями на постачання і транзит газу "Газпром" зобов'язаний виплатити НАК $2,56 млрд.

Апеляційний суд Швеції 13 червня видав наказ про призупинення процедури виконання рішення Стокгольмського арбітражу за клопотанням "Газпрому". "Нафтогаз України" висловив сподівання на скасування цього наказу після подання своїх контраргументів, оскільки рішення було увалене судом без урахування пояснень та аргументів української компанії.

У НАК зазначають, що наказ Апеляційного суду означає лише тимчасове призупинення подальших дій "Нафтогазу" за процедурою стягнення $2,6 млрд із "Газпрому". Водночас він не приводить до скасування рішень арбітражу і не дає "Газпрому" можливості вимагати від "Нафтогазу" повернення $2,1 млрд, уже зарахованих рішенням арбітра як компенсацію НАК.