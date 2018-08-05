У Ліверпулі приємно вражені ініціативою киян безкоштовно прийняти у своїх домівках англійців

"Великодушні кияни запропонували фанам Ліверпуля безкоштовне житло на фінал Ліги Чемпіонів у Києві", - так виглядає заголовок новини на сторінках видання Liverpool Echo

Одне із найавторитетніших видань британського міста Ліверпуль "Liverpool Echo" опублікувало матеріал про ініціативу киян щодо безкоштовного розселення англійських вболівальників на час проведення фіналу Ліги Чемпіонів у Києві 26 травня 2018 року.

Жителі Києва об'єдналися в групу у мережі Facebook Kyiv Free Couch, щоб допомогти англійським вболівальникам, які подорожуватимуть до України 26 травня, уникнути надмірних витрат на житло.

27-річний Віктор Килимар та його друзі зі столиці створили сторінку у Facebook для безкоштовного проживання в Києві для англійських вболівальників.



Фото: Віктор Килимар / Facebook

Хостам пропонується залишити коментар, попередивши, скільки людей вони зможуть розмістити (і яку команду вони підтримують, якщо вони цього бажають), перш ніж фанати зможуть прокоментувати публікації, щоб організувати їх перебування.

Віктор Килимар, який 26 травня прийме у себе вдома двох вболівальників "Ліверпуля", заявив у коментарі Liverpool Echo, що мотивацією до подібної ініціативи стали шок та обурення через різке і невиправдане підняття цін на проживання у столиці України.



Фото: скріншот

"Київ - це велике місто, тут живе три мільйони людей. Ми подумали, що це не стане великою проблемою для туристів переночувати у квартирах киян, окрім того ці люди можуть навіть зробити це безкоштовно", - розповідає активіст.

Килимар визнає, що він не є найбільшим футбольним уболівальником, але вважає, що Київ зобов'язаний продемонструвати свою гостинність. За його словами, англійці мають отримати приємні спогади та враження від української столиці, незалежно від фінального результату матчу на НСК "Олімпійський".

"Йдеться навіть не про житло, а про гарний досвід і враження. Ці люди будуть жити з сім'ями, і вони володітимуть усією необхідною інформацією про Київ, і ймовірно можуть стати культурними послами України", - вважає Віктор.

"Нам це потрібно зараз, тому що ми зіткнулися з війною з Росією, і було багато пропаганди, фейкових новин про Україну. Тому, коли люди приїдуть сюди, вони зможуть побачити, що відбувається насправді, поспілкуватися з людьми, які тут живуть, і зрозуміти, хто ми, чого хочемо, тощо", - наголосив 27-річний киянин.

Нагадаємо, що ціни на готелі в столиці України на період проведення фіналу Ліги чемпіонів 26 травня за три тижні до події зросли в 30-45 разів.

До слова, зростання цін у готелях Києва на період проведення фіналу ЛЧ побило рекорди серед приймаючих міст за останні шість років.

Найближчим із зростання цін виявилося місто-господар минулорічного фіналу УЄФА - Кардіфф (Велика Британія) з середнім зростанням цін в 30 разів. Для порівняння, ціни на розміщення в готелях Мілана на ЛЧ в 2016 році зросли в 12 разів, в Берліні в 2015 році - в 9 разів, в Лісабоні в 2014 році - в 13 разів. Найменш змінилися ціни в Лондоні в 2013 році, коли було помітне чотириразове зростання.

Відтак, у Києві запустили флешмоб з метою допомогти іноземним футбольним уболівальникам безкоштовним житлом у місті на період фіналу Ліги чемпіонів.

Крім того, КМДА працює над створенням кемпінгу на Трухановому острові. Кількість заявок на нічліг у цьому форматі сягнула 100. Крім того, цього тижня запланована зустріч представників засобів розміщення і КМДА для обговорення ситуації.