Анкара обіцяє стежити, чи буде покарано осіб, причетних до скандалу на навчаннях НАТО
У турецькому дипвідомстві назвали інцидент, що трапився під час навчань НАТО Trident Javelin у Норвегії, "скандальним".
Турецькі дипломати уточнили, що на схемі навчань у ролі одного з умовних противників була розміщена фотографія Ататюрка. Також турецьке МЗС назвало неприйнятними намагання створити враження, що Туреччина співпрацює з ворогом, шляхом створення у закритій соціальній мережі фейковий акаунт від імені президента Ердогана, йдеться у заяві МЗС Туреччини
Відзначається, що у відповідь на скандальний інцидент Туреччина довела серйозну стурбованість до відома керівництва НАТО і норвезької влади.
Нагадаємо, що в п'ятницю, 17 листопада, Анкара відкликала 40 своїх військовослужбовців з навчань НАТО в Норвегії після внесення скандинавською країною імені президента Туреччини до списку ворогів.
Як пише "Європейська правда", ідеться про два окремі випадки. У першому один із техніків знайшов в інтернеті фотографію Ататюрка та використав її для представлення "ворожих рядів". Під час навчань увагу на це звернули турецькі офіцери.
У другому випадку від імені Ердогана було відкрито фальшивий акаунт у соціальній мережі, спрямований проти НАТО та союзників. Людиною, що відкрила цей рахунок, виявився офіцер норвезької армії, який мав курдське походження.
Додамо, що генсек НАТО Єнс Столтенберг надіслав турецькій стороні листа з вибаченнями через скандал на навчаннях у Норвегії, який призвів до виведення Анкарою своїх військових.
Міністр оборони Норвегії Франк Бакке-Енсен також вибачився перед Туреччиною за інцидент, що стався під час навчання альянсу в норвезькому Ставангері.
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