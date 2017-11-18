Анкара обіцяє стежити, чи буде покарано осіб, причетних до скандалу на навчаннях НАТО

Офіційна Анкара буде уважно стежити, чи буде покарано осіб, причетних до скандалу на навчаннях НАТО в Норвегії, внаслідок якого Туреччина відкликала свої війська.

У турецькому дипвідомстві назвали інцидент, що трапився під час навчань НАТО Trident Javelin у Норвегії, "скандальним".

Турецькі дипломати уточнили, що на схемі навчань у ролі одного з умовних противників була розміщена фотографія Ататюрка. Також турецьке МЗС назвало неприйнятними намагання створити враження, що Туреччина співпрацює з ворогом, шляхом створення у закритій соціальній мережі фейковий акаунт від імені президента Ердогана, йдеться у заяві МЗС Туреччини

Відзначається, що у відповідь на скандальний інцидент Туреччина довела серйозну стурбованість до відома керівництва НАТО і норвезької влади.

Нагадаємо, що в п'ятницю, 17 листопада, Анкара відкликала 40 своїх військовослужбовців з навчань НАТО в Норвегії після внесення скандинавською країною імені президента Туреччини до списку ворогів. Як пише "Європейська правда", ідеться про два окремі випадки. У першому один із техніків знайшов в інтернеті фотографію Ататюрка та використав її для представлення "ворожих рядів". Під час навчань увагу на це звернули турецькі офіцери. У другому випадку від імені Ердогана було відкрито фальшивий акаунт у соціальній мережі, спрямований проти НАТО та союзників. Людиною, що відкрила цей рахунок, виявився офіцер норвезької армії, який мав курдське походження.

Додамо, що генсек НАТО Єнс Столтенберг надіслав турецькій стороні листа з вибаченнями через скандал на навчаннях у Норвегії, який призвів до виведення Анкарою своїх військових.