Анкету про громадянство заповнював не я, підпис в анкеті не мій, – Саакашвілі
"На підставі ось цього паперу президент позбавив мене громадянства. Так ось, я з повною відповідальністю стверджую, що це не мій підпис і не мною заповнена анкета. Я вимагаю негайно провести графічну експертизу", – заявив Саакашвілі.
Грузія двічі зверталася до України з приводу екстрадиції Саакашвілі. Однак під час брифінгу у Тбілісі 18 липня Порошенко заявив, що Україна не отримувала від влади Грузії вимог про екстрадицію Міхеіла Саакашвілі.
Проти екс-президента у Грузії порушено кілька кримінальних справ за звинуваченням в розтраті держкоштів і перевищенні службових повноважень.
Нагадаємо, Президент Петро Порошенко позбавив Міхеіла Саакашвілі громадянства на підставі рекомендацій Комісії з питань громадянства при президенті України.
Голова Державної міграційної служби України Максим Соколюк офіційно відмовився надати народному депутату, члену партії Рух нових сил Юрію Дерев'янку копію листа Генеральної прокуратури України, на підставі якого Міхеїла Саакашвілі позбавили українського громадянства.
Сам Саакашвілі заявив, що має намір оскаржити рішення позбавлення його українського громадянства в Європейському суді з прав людини.
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