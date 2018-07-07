Аномальна спека у Канаді: загинуло вже понад 50 осіб
"Багато із загиблих були старшими за 65 років і мали фізичні або психічні проблеми зі здоров'ям. Близько 60 відсотків загиблих були чоловіками, які жили окремо. Жоден з них не мав вдома кондиціонера, і всі вони жили в багатоповерхових будинках", - інформує видання CBC із посиланням на Міністерство охорони здоров'я Квебеку.
Температура досягла максимуму в четвер і становила 34 градуси. У Монреалі цього дня викликів швидкої допомоги було на 30 відсотків більше, ніж зазвичай. За минулий тиждень у місті від спеки загинуло 28 людей.
Згідно з даними міністерства охорони здоров'я, кількість смертей від спеки може збільшитися.
Синоптики прогнозують, що температура повітря 29°С буде спостерігатися у найближчу неділю і понеділок, зокрема це стосуватиметься південної частини Квебеку.
Нагадаємо, що прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо висловив співчуття родичам жертв Квебеку.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Потужні зливи у Японії забрали життя більш ніж 20 людей, - ФОТО
- ФОТО Бенксі розмалював Париж новими графіті про мігрантів та расизм
- ФОТО Моделіст військової техніки: "Принципово не роблю російську і "ДНРівську" техніку. Хіба що, спалену"
- Ветеран АТО "Дончанин": Проблема у тому, що ми говоримо "війна на Донбасі", а не "війна в Україні" "Мабуть, в мене був певний рівень соціопатії. Коли потрапляв в компанію, де не було людей, пов’язаних з війною, я швидко звідти йшов. Мене дратувало категорично різне бачення світу, інша система цінностей в людей
- Ася Казанцева: "Якщо у вас є бабуся, яку ви любите, то навчіть її ловити покемонів" "Якщо вона проти, то хоча б ходіть з нею гуляти"