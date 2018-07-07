Аномальна спека у Канаді: загинуло вже понад 50 осіб

У канадській провінції Квебек через високу температуру повітря померли 54 людини.

"Багато із загиблих були старшими за 65 років і мали фізичні або психічні проблеми зі здоров'ям. Близько 60 відсотків загиблих були чоловіками, які жили окремо. Жоден з них не мав вдома кондиціонера, і всі вони жили в багатоповерхових будинках", - інформує видання CBC із посиланням на Міністерство охорони здоров'я Квебеку.

Температура досягла максимуму в четвер і становила 34 градуси. У Монреалі цього дня викликів швидкої допомоги було на 30 відсотків більше, ніж зазвичай. За минулий тиждень у місті від спеки загинуло 28 людей.

Згідно з даними міністерства охорони здоров'я, кількість смертей від спеки може збільшитися.

Синоптики прогнозують, що температура повітря 29°С буде спостерігатися у найближчу неділю і понеділок, зокрема це стосуватиметься південної частини Квебеку.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо висловив співчуття родичам жертв Квебеку.