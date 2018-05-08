Аномальна спека в Європі наблизилася до рекордних 48 градусів

В Іспанії є перші жертви, в Португалії почалися лісові пожежі

Аномальна спека в Європі наблизилася до загальноєвропейського рекорду - цього тижня в Португалії позначка термометра сягнула 47,7 градуса. Найвищу температуру, 48 градусів за Цельсієм, фіксували в Афінах у липні 1977 року.

У курортному португальському регіоні Алгарве в п'ятницю, 4 серпня, почалися лісові пожежі, охопивши понад 1000 га лісу. З вогнем борються близько 700 пожежників і авіація. Жителів одного села евакуювали, повідомляє ВВС.

Про пожежі повідомляють у прикордонних з Португалією і Францією регіонах, а також у Каталонії. В Іспанії за останній тиждень у результаті теплового удару загинули три людини, один із загиблих був бездомним.

У місті Кордова на півдні Іспанії температура сягнула 44 градусів за Цельсієм. Лісові пожежі почалися біля Мадрида.

У Франції через аномальну спеку закрили чотири ядерні реактори, щоб уникнути надмірного нагріву води в річках, з яких беруть воду для їх охолодження, а потім туди повертають.

У Нідерландах через високі температури плавиться асфальт, тому влада закрила кілька доріг.

У столиці Італії - Римі - температура сягає 37 градусів. Волонтери на вулицях безкоштовно роздають пляшки з водою.

Згідно з даними метеорологічної служби Німеччини, липень цього року став найспекотнішим місяцем у країні з 1881 року. Температура в багатьох районах перевищує 35 градусів за Цельсієм. За даними Міністерства сільського господарства Німеччини, тривалі високі температури і суха погода призведуть до скорочення врожаю на 7-8 млн тонн зерна й економічних збитків на суму 1,4 млрд євро.

Дуже високі температури викликані припливом гарячого повітря з Африки, яке також принесло пил з пустелі Сахара. Спека тримається вже декілька тижнів і, за прогнозами метеорологів, найближчим часом не закінчиться.