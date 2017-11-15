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Антон Геращенко заявив, що склав повноваження радника Авакова

Депутат таким чином відповів на зауваження Дещенка про коментування ним діяльності Національного антикорупційного бюро України, яке веде "справу рюкзаків"
Депутат від "Народного фронту" Антон Геращенко склав повноваження радника глави Міністерства внутрішніх справ.
Антон Геращенко заявив, що склав повноваження радника Авакова Антон Геращенко. Фото: rian.com

Про це він заявив під час засідання антикорупційного комітету Верховної Ради, пише "Громадське".

Про кадрові рішення Геращенко заявив у відповідь на зауваження депутата Сергія Лещенка від "Блоку Петра Порошенка".

Лещенко зазначив, що оскільки Геращенко є радником Авакова, коментування ним діяльності Національного антикорупційного бюро України, яке веде "справу рюкзаків" є проявом конфлікту інтересів.

Зазначимо, на початку жовтня Антон Геращенко заявив, що між міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим і Президентом України Петром Порошенко існує конфлікт від першого дня обрання його главою держави.

Нагадаємо, у січні Служба безпеки повідомила, що вдалось запобігти замаху на народного депутата, який планувалося здійснити за кураторства російських спецслужб.

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15 11 2017 17:06
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