Антон Геращенко заявив, що склав повноваження радника Авакова
Про це він заявив під час засідання антикорупційного комітету Верховної Ради, пише "Громадське".
Про кадрові рішення Геращенко заявив у відповідь на зауваження депутата Сергія Лещенка від "Блоку Петра Порошенка".
Лещенко зазначив, що оскільки Геращенко є радником Авакова, коментування ним діяльності Національного антикорупційного бюро України, яке веде "справу рюкзаків" є проявом конфлікту інтересів.
Зазначимо, на початку жовтня Антон Геращенко заявив, що між міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим і Президентом України Петром Порошенко існує конфлікт від першого дня обрання його главою держави.
Нагадаємо, у січні Служба безпеки повідомила, що вдалось запобігти замаху на народного депутата, який планувалося здійснити за кураторства російських спецслужб.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Масові акції протесту в Каталонії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО У Києві презентували виставку ікон на ящиках з-під патронів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО Ватажок терористів "ДНР" Захарченко виявився мультимільйонером, - ДОКУМЕНТИ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків