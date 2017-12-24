"Антонов" перевозитиме європейські супутники, – Порошенко
Про це повідомив президент України Петро Порошенко.
"35 років тому в небо вперше піднявся Ан-124 "Руслан". Модель, перевірена роками, і досі одна з найбільш затребуваних у класі важких транспортних літаків. Підтвердженням цього став цьогорічний контракт заводу Антонов та французької компанії "Боллоре" – наші АН-124 будуть перевозити європейські супутники та обладнання для них", – зазначив глава держави.
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"Антонов" володіє авіакомпанією "Авіалінії Антонова". Парк авіакомпанії складається з одного літака Ан-225 "Мрія", семи Ан-124-100 "Руслан", одного Ан-22 "Антей", двох Ан-12, одного Ан-26 і одного Ан-74Т.
Нагадаємо, Україна разом з Португалією можуть розпочати спільну розробку пожежного літака на базі концерну Антонов.
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