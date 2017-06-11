Антонов планує створити власний лоукостер
"Питання про можливість створення власної лоукост-компанії розглядалося. Звичайно, це клопіткий і важкий напрямок авіабізнесу, з величезною часткою відповідальності, перш за все, потрібно підтримувати безпеку на високому рівні", - повідомив директор компанії Авіалінії Антонова Михайло Харченко в інтерв'ю РБК-Україна.
Крім того, він додав, що у компанії є плани з нарощування парку Русланів.
"Звичайно ж, є плани з нарощування парку Русланів. Але такі літаки вже не виробляються. Тому поповнити парк можна, тільки купивши Руслани в інших авіакомпаніях", - розповів він.
За його словами, зараз ці повітряні судна є у чотирьох авіакомпаній - сім у Авіаліній Антонова, 12 у російської Волга-Дніпро, два у азербайджанської Silk Way Airlines і один - у арабської Maximus Air.
Ще два літака, які замовила Лівія ще за часів правління Муаммара Каддафі - один знаходиться у Києві, а другий у Лівії, проте зважаючи на ситуацію у країні, вони не експлуатуються.
Нагадаємо, 3 листопада ЗМІ повідомили, що російська авіакомпанія "Волга-Дніпро" і ДП Антонов ведуть закриті переговори про співпрацю для продовження льотної експлуатації транспортних літаків Ан-124–100 "Руслан".
Згодом у ДП Антонов підтвердили інформацію, зазначивши, що така співпраця узгоджена з повноважними міністерствами та відомствами України.
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