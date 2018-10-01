"Антонов" попросив дозвіл у Мінтранспорту США для перевезень деталей ракети SpaceX

Український авіаконцерн "Антонов" допомагає в транспортуванні крупно габаритних деталей SpaceX.

Про це повідомив Укрінформ з посиланням на заявку на сайті Daily Airlines Filings.

"Антонов" відправив заявку до Міністерства транспорту США для позапланового перельоту літаком Руслан з аеропорту в Лос-Анджелесі до Тітусвілля або безпосередньо до мису Канаверал, штат Флорида у проекті SpaceX.

У звіті зазначені дати виконання робіт – з 10 до 13 січня.

"Антонов" планував залучити свій літак AN-124-100 Руслан.

У заявці уточнюється, що затримка з доставкою запчастин до ракет максимум до 11 січня призведе до негативних наслідків, в тому числі фінансових втрат, та вплине на заплановані стартові місії SpaceX.

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Своєчасне транспортування цього обладнання "є критично важливим", зазначається в документі.

"Антонов" хотів транспортувати частину головного обтічника ракети. А дедлайни проекту дозволяють дійти висновку, що роботи вже почалися.

У заявці української компанії також вказані габарити деталей, які потрібно доставити для SpaceX по США. Зокрема, це - 1788 см на 564 см на 417 см вагою приблизно 28,1 тонни.

Вантажний Ан-124-100 Руслан є одним з найбільш затребуваних у класі важких транспортних літаків.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що державне підприємство "Антонов" уклало контракт із французькою компанією Bollore на перевезення європейських супутників.