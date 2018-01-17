Антонов повідомив, що заява проти уряду Гройсмана є фейковою
Хакери атакували офіційний сайт www.antonov.com, щоб розмістити фейковий лист. Про це iPress.ua повідомила прес-служба відомства.
"ДП "Антонов" має офіційно повідомити, що ввечері 17 січня відбулася хакерська атака на офіційний сайт підприємства www.antonov.com з розміщенням в розділі "Новини" фейкової інформації "Відкритий лист", - зазначила прес-служба підприємства.
Її представники назвали публікацію листа "провокацією".
"ДП Антонов повідомляє, що це провокація. Так званий "відкритий лист" не готувався та не розповсюджувався керівництвом підприємства. Факти, викладені в ньому, ми розцінюємо як спробу дискредитувати керівництво підприємства та держави", - наголосили у компанії.
Нагадаємо, що у фейковому листі хакери від імені ДП Антонов звинуватили уряд та його очільника Володимира Гройсмана у політиці, яка заважає розвитку підприємства та може призвести до зриву контрактів та банкрутству.
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