Антонов повідомив, що заява проти уряду Гройсмана є фейковою

Державне підприємство Антонов заявило, що розповсюджений 17 січня відкритий лист, в якому пред’явлені звинувачення на адресу Кабінету міністрів України, є фейковим.

Хакери атакували офіційний сайт www.antonov.com, щоб розмістити фейковий лист. Про це iPress.ua повідомила прес-служба відомства.

"ДП "Антонов" має офіційно повідомити, що ввечері 17 січня відбулася хакерська атака на офіційний сайт підприємства www.antonov.com з розміщенням в розділі "Новини" фейкової інформації "Відкритий лист", - зазначила прес-служба підприємства.

Її представники назвали публікацію листа "провокацією".

"ДП Антонов повідомляє, що це провокація. Так званий "відкритий лист" не готувався та не розповсюджувався керівництвом підприємства. Факти, викладені в ньому, ми розцінюємо як спробу дискредитувати керівництво підприємства та держави", - наголосили у компанії.

Нагадаємо, що у фейковому листі хакери від імені ДП Антонов звинуватили уряд та його очільника Володимира Гройсмана у політиці, яка заважає розвитку підприємства та може призвести до зриву контрактів та банкрутству.