"Антонов" про співпрацю з Росією: недотримання зобов'язань призведе до міжнародних санкцій

Така співпраця узгоджена з повноважними міністерствами та відомствами України

Українське державне підприємство "Антонов" планує виконати певні роботи для російської авіакомпанії "Волга−Днєпр".

"З метою дотримання своїх зобов’язань на договірній основі фахівці ДП "Антонов" виконають роботи з оцінки технічного стану літака Ан−124−100 "Руслан" російської авіакомпанії "Волга−Днєпр", - повідомляє прес-служба ДП.

Водночас там наголошують, що така співпраця узгоджена з повноважними міністерствами та відомствами України.

Окрім того, зазначають у прес-службі, на це російське підприємство не поширюються санкції РНБО України.

В "Антонові" нагадали, що є розробниками та утримувачами сертифікатів транспортних літаків Ан−124−100 "Руслан", тож зобов’язані "постійно оцінювати цілісність конструкцій своїх літальних апаратів протягом всього терміну їх експлуатації".

"Невиконання "Антоновим" і Україною обов’язків, обумовлених цілою низкою міжнародних правил та вітчизняним законодавством, призведуть до застосування відповідних міжнародних санкцій", - заявляють на підприємстві.

Зокрема, кажуть там, літакам марки "Ан" можуть заборонити міжнародні польоти, а також передати функції розробника іншим органам, уповноваженим країною−експлуатантом повітряних суден.

"Невиконання своїх прямих обов'язків підтримувати цивільні літаки марки "Ан" призведе до втрат ліценцій розробника, дозволів на авіаперевезення та втрат ринків", – додали у прес-службі.

Нагадаємо, сьогодні ЗМІ повідомили, що російська авіакомпанія "Волга-Дніпро" і ДП Антонов ведуть закриті переговори про співпрацю для продовження льотної експлуатації транспортних літаків Ан-124–100 "Руслан".

18 листопада російська група "Волга-Дніпро" та українські "Авіалінії Антонова" вирішили закрити спільну вантажну авіакомпанію Ruslan International.

Російська компанія "Волга-Дніпро" - була найбільшим оператором Ан-124-100, який використовував їх для чартерних вантажоперевезень. Також "Руслани" використовує російська армія в парку 224 льотного загону.

Літаків "Руслан" не збирають з 2004 року. При цьому, попит на них у світі, за деякими оцінками, може сягати 260 машин. Наприкінці 2013 року Україна і Росія підписали договір про держпідтримку відновлення серійного виробництва літаків Ан-124 з двигуном Д-18Т і їхніх модифікацій. Однак, збройна агресія Росії проти України поставила хрест на цих планах.