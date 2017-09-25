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Антидопінговий центр України виступає проти участі Росії в Олімпіаді-2018

Відомство засуджує "грубе порушення антидопінгових правил"
Національний антидопінговий центр України (НАДЦ) вимагає залучення Росії до відповідальності за порушення міжнародних антидопінгових правил, у тому числі шляхом усунення російських спортивних федерацій від участі в зимових Олімпійських іграх 2018 року.
Антидопінговий центр України виступає проти участі Росії в Олімпіаді-2018 Фото: intvua.com

"Мінмолодьспорту та Національний антидопінговий центр України категорично засуджують грубе й шокуюче порушення міжнародних антидопінгових правил, принципів чесної гри, моральних і етичних норм спорту, які здійснювалися Росією на державному рівні, зокрема під час зимових Олімпійських ігор у місті Сочі", – йдеться в заяві НАДЦ, пише УНІАН.

Зазначимо, олімпійські ігри 2018 пройдуть в південнокорейському Пхенчхані. Чимало країн вже висловили занепокоєння рівнем безпеки в країні в зв'язку з нещодавніми конфліктами Південної Кореї з її сусідом - КНДР.

Нагадаємо, у серпні глава Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах в інтерв'ю агенству dpa заявив, що знайдений новий метод, за допомогою якого можна буде отримати докази нелегального розкриття допінг-проб спортсменів під час зимових Олімпійських ігор 2014 року в Сочі.

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25 09 2017 19:21
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