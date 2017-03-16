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Антикорупційна прокуратура проводить обшук у Запорізькій ОДА

Співробітники НАБУ перебувають у кабінеті заступника голови ЗОДА Едуарда Гугніна
Детективи Національного антикорупційного бюро під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури проводять п'ять обшуків у Запорізькій області.
Антикорупційна прокуратура проводить обшук у Запорізькій ОДА Фото:facebook.com/nabu.gov.ua

Слідчі дії здійснюються в рамках досудового розслідування кримінального провадження за фактом використання службовими особами Головного управління Держгеокадастру у Запорізькій області та Запорізької ОДА службового становища задля отримання неправомірної вигоди для кількох юридичних осіб, - повідомляє прес-служба відомства.

Такі дії посадовців, відповідно до повідомлення, спричинили тяжкі наслідки державним інтересам та інтересам державних підприємств на суму близько 115 млн грн.

Фото:facebook.com/nabu.gov.ua

За даними Depo.Запоріжжя, слідчі дії, зокрема, відбуваються у приміщенні Запорізької облдержадміністрації.

Співробітники НАБУ перебувають у кабінеті заступника голови ЗОДА Едуарда Гугніна. На порозі кабінету стоять автоматники.

Нагадаємо, 15 березня детективи НАБУ затримали двох співробітників СБУ під час отримання хабара.

 
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