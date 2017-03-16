Антикорупційна прокуратура проводить обшук у Запорізькій ОДА
Слідчі дії здійснюються в рамках досудового розслідування кримінального провадження за фактом використання службовими особами Головного управління Держгеокадастру у Запорізькій області та Запорізької ОДА службового становища задля отримання неправомірної вигоди для кількох юридичних осіб, - повідомляє прес-служба відомства.
Такі дії посадовців, відповідно до повідомлення, спричинили тяжкі наслідки державним інтересам та інтересам державних підприємств на суму близько 115 млн грн.
Фото:facebook.com/nabu.gov.ua
За даними Depo.Запоріжжя, слідчі дії, зокрема, відбуваються у приміщенні Запорізької облдержадміністрації.
Співробітники НАБУ перебувають у кабінеті заступника голови ЗОДА Едуарда Гугніна. На порозі кабінету стоять автоматники.
Нагадаємо, 15 березня детективи НАБУ затримали двох співробітників СБУ під час отримання хабара.
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