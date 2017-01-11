Антикорупційна прокуратура направила до суду клопотання щодо сина Авакова

У канцелярію Солом'янського райсуду Києва надійшло клопотання прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про обрання запобіжного заходу для сина міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова Олександра.

За її словами, цю справу відповідно до результату автоматичного розподілу розглядатиме слідчий суддя Віталій Українець, - повідомила прес-секретарка Солом'янського райсуду Яна Квітченко, інформує УНІАН.

Квітченко зазначила, що поки не відома дата і час розгляду цього клопотання, єдине, що точно відомо - справа буде розглядатися за адресою Вознесенський узвіз, 10-Б.

Щодо інших фігурантів цього кримінального провадження клопотання поки не надійшли. Дату і час засідання визначить суддя Українець, який буде розглядати це клопотання.

Сина Авакова підозрюють у розтраті 14 мільйонів гривень бюджетних коштів при закупівлі рюкзаків МВС. У справі також фігурує екс-заступник міністра Авакова Сергій Чеботар та ще одна людина.