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Антикорупційна прокуратура направила до суду клопотання щодо сина Авакова

Суд отримав клопотання про арешт Авакова-молодшого
У канцелярію Солом'янського райсуду Києва надійшло клопотання прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про обрання запобіжного заходу для сина міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова Олександра.
Антикорупційна прокуратура направила до суду клопотання щодо сина Авакова Фото: соцмережі

За її словами, цю справу відповідно до результату автоматичного розподілу розглядатиме слідчий суддя Віталій Українець, -  повідомила прес-секретарка Солом'янського райсуду Яна Квітченко, інформує УНІАН.

Квітченко зазначила, що поки не відома дата і час розгляду цього клопотання, єдине, що точно відомо - справа буде розглядатися за адресою Вознесенський узвіз, 10-Б.

Щодо інших фігурантів цього кримінального провадження клопотання поки не надійшли. Дату і час засідання визначить суддя Українець, який буде розглядати це клопотання.

Сина Авакова підозрюють у розтраті 14 мільйонів гривень бюджетних коштів при закупівлі рюкзаків МВС. У справі також фігурує екс-заступник міністра Авакова Сергій Чеботар та ще одна людина. 

Нагадаємо, вчора, 31 жовтня НАБУ повідомило про підозру двом з трьох фігурантів справи про розтрату державних коштів при закупівлі рюкзаків Міністерством внутрішніх справ. Сьогодні, 1 листопада підозру вручили третьому фігуранту справи Володимиру Литвину.

Раніше, Національне антикорупційне бюро (НАБУ) затримало сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександра за підозрою в розкраданні коштів під час закупівлі рюкзаків для Нацгвардії.

Зазначимо, Міністерство внутрішніх справ, очолюване Арсеном Аваковим, вважає дії Національного бюро "політичними, а не юридично обґрунтованими".

 

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01 11 2017 15:25
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