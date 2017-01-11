Антикорупційна прокуратура направила до суду клопотання щодо сина Авакова
За її словами, цю справу відповідно до результату автоматичного розподілу розглядатиме слідчий суддя Віталій Українець, - повідомила прес-секретарка Солом'янського райсуду Яна Квітченко, інформує УНІАН.
Квітченко зазначила, що поки не відома дата і час розгляду цього клопотання, єдине, що точно відомо - справа буде розглядатися за адресою Вознесенський узвіз, 10-Б.
Щодо інших фігурантів цього кримінального провадження клопотання поки не надійшли. Дату і час засідання визначить суддя Українець, який буде розглядати це клопотання.
Сина Авакова підозрюють у розтраті 14 мільйонів гривень бюджетних коштів при закупівлі рюкзаків МВС. У справі також фігурує екс-заступник міністра Авакова Сергій Чеботар та ще одна людина.
Нагадаємо, вчора, 31 жовтня НАБУ повідомило про підозру двом з трьох фігурантів справи про розтрату державних коштів при закупівлі рюкзаків Міністерством внутрішніх справ. Сьогодні, 1 листопада підозру вручили третьому фігуранту справи Володимиру Литвину.
Раніше, Національне антикорупційне бюро (НАБУ) затримало сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександра за підозрою в розкраданні коштів під час закупівлі рюкзаків для Нацгвардії.
Зазначимо, Міністерство внутрішніх справ, очолюване Арсеном Аваковим, вважає дії Національного бюро "політичними, а не юридично обґрунтованими".
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