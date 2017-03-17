Антикорупційна прокуратура направила запит в Угорщину про надання Насірову громадянства

У САП кажуть, що відсторонений голова ДФС досі не здав паспорт Британії

Антикорупційна прокуратура не виключає, що Романа Насірова будуть і в подальшому викликати на додатковий допит.

Відповідну заяву зробив начальник відділу антикорупційної прокуратури Роман Симків, інформує "Українська правда".

За його словами, Насіров досі не здав паспорт громадянина Британії (наявність якого Насіров заперечує).

"Частина паспортів була вилучена в ході обшуку в його помешканні. Це два закордонних паспорти та дипломатичний паспорт. Щодо іноземного паспорта Британії, наразі він є незданим. Ми наполягатимемо, що у Насірова є обов'язок надати цей паспорт стороні обвинувачення чи до відповідних компетентних органів, які мають право на зберігання цього паспорта", - сказав він.

За словами Симківа, інформація про наявність у Насірова громадянства Угорщини перевіряється.

"Є відповідний запит до Угорщини про надання правової допомоги українській стороні з цього питання", - сказав він.

Нагадаємо, що відсторонений голова Державної фіскальної служби Роман Насіров, вийшовши після допиту в НАБУ, поспілкувався із журналістами. У першу чергу Насіров сказав, що не хотів, аби за нього вносили заставу.

Зазначимо, відстороненого голову Державної фіскальної служби РоманаНасірова випустили з Лук'янівського СІЗО після внесеної за нього застави у 100 млн гривень. Заставу внесла дружина Насірова.

Апеляційний суд Києва залишив без змін рішення Солом'янського райсуду столиці про арешт відстороненого голови ДФС Романа Насірова на два місяці з альтернативою застави в 100 млн гривень.

Національне антикорупційне бюро підозрює, що отримана від Державної фіскальної служби розстрочка зі сплати ренти за видобуток природного газу, була частиною схеми фірм нардепа Олександра Онищенка у заволодінні коштами ПАТ "Укргазвидобування" на суму 740,07 млн грн.

САП підозрює Насірова у тому, що той завдав бюджету збитків на 2 млрд грн.