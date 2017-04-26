Антикорупційна прокуратура оскаржила звільнення Мартиненка з-під варти

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) в середу, 26 квітня, оскаржила рішення Солом'янського райсуду, яким екс-нардепа Миколу Мартиненка було відпущено з-під варти на поруки.

Апеляцію подано в Апеляційний суд Києва, повідомляє прес-служба САП на сторінці у Facebook.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура вимагає скасування рішення суду першої інстанції і винесення нового рішення, в якому просить обрати підозрюваному запобіжний захід у вигляді утримання під вартою 60 днів з альтернативою внесення застави в 300 млн грн.

При цьому наголошують, що САП оскаржила короткий текст судового рішення, оскільки повний текст рішення суду буде доступний тільки в останній день, коли можна подати апеляційну скаргу.

Керівник САП Назар Холодницький заявив, що з юридичного погляду обраний запобіжний захід не відповідає ні тяжкості вчиненого злочину, ні заявленим у клопотанні ризикам.

"Також уся країна могла спостерігати за образливим для органів суду і сторони звинувачення шоу, яке влаштували політики й окремі особи в залі суду, що є неприпустимим і вплинуло на об'єктивність судді. Цим рішенням було фактично легалізовано тиск на суд з боку народних депутатів як інструмент спонукання до прийняття певного рішення, а точніше обмеження у виборі запобіжного заходу з боку судді", - заявив Холодницький.

При цьому він зазначає, що поручителям у разі втечі Мартиненка загрожує лише штраф у розмірі до 80 тисяч гривень, "які ще не так просто стягнути з огляду на додаткові гарантії незалежності народних обранців".

Нагадаємо, 22 квітня Солом'янський районний суд Києва обрав для Мартиненка запобіжний захід у вигляді особистої поруки понад 20 представників партії "Народний фронт". Раніше, екс-депутата затримали 20 квітня.

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Роман Симків повідомив, що за кордон виїхали ще два фігуранти справи Мартиненка: директор державного підприємства "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" ("СхідГЗК") Олександр Сорокін та заступник директора держконцерну "Ядерне паливо" Володимир Богданець.

За словами самого Мартиненка, звинувачення проти нього сфальсифіковані за вказівкою директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника. Екс-нардеп заявив, що ця справа є політичною і не підкріплена ніякими доказами.

Колишній депутат Верховної Ради Україи Микола Мартиненко заявив, що група осіб, яка контролює НАБУ, використовує його як політичний інструмент для боротьби з конкурентами та провокування дострокових парламентських і президентських виборів.

Національне антикорупційне бюро України підготувало спростування п'яти найбільш поширених міфів, пов'язаних із затриманням колишнього народного депутата Миколи Мартиненка.