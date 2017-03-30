Антикорупційна прокуратура повідомила про затримання керівника департаменту ДФС у справі Насірова
"Сьогодні прокурорами САП було погоджено підозра керівнику департаменту погашення зобов'язань ГФС України і він був вже затриманий. Зараз це справа триває. Не тільки один підозрюваний Насиров по ньому проходить. Зараз будемо визначатися з мірою запобіжного заходу і з іншими процесуальними моментами", - заявив голова спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький, інфомує "112 Україна".
Нагадаємо, що Національне антикорупційне бюро підозрює, що отримана від Державної фіскальної служби розстрочка зі сплати ренти за видобуток природного газу, була частиною схеми фірм нардепа Олександра Онищенка у заволодінні коштами ПАТ "Укргазвидобування" на суму 740,07 млн грн. САП підозрює Насірова у тому, що той завдав бюджету збитків на 2 млрд грн.
Зазначимо, відстороненого голову Державної фіскальної служби РоманаНасірова випустили з Лук'янівського СІЗО після внесеної за нього застави у 100 млн гривень. Заставу внесла дружина Насірова.
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