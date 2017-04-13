Антикорупційна прокуратура продовжила розслідування проти Охендовського

Розслідування продовжили ще на 2 місяці

Спеціалізована антикорупційна прокуратура продовжила розслідування кримінального провадження проти голови Центральної виборчої комісії Михайла Охендовського до 13 червня.

"Продовжили розслідування ще на 2 місяці", – повідомив заступник спеціалізованого антикорупційного прокурора Володимир Кривенко "Українським новинам".

Він зазначив, що термін досудового розслідування закінчувався в четвер 13 квітня.

Як відомо, 13 грудня 2016 року голові ЦВК повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 та ч.4 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Загальна сума хабарів, інкримінованих детективами підозрюваному, склала 161 698 доларів США, що в еквіваленті по курсу Національного банку України на час вчинення злочинів становило 1 294 438 грн.