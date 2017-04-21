Антикорупційна прокуратура просить для Мартиненка арешт і 300 млн грн застави

Нагадаємо, екс-депутата вчора, 20 квітня, затримали. Йому вручили повідомлення про підозру, він пробуде в слідчому ізоляторі до ранку.

У НАБУ і САП пізніше розповіли деталі справи екс-нардепа, його підозрюють у розтраті коштів ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат". Представник НАБУ Оксана Митницька на брифінгу, розповіла, що мова йде про схему закупівлі уранового концентрату за завищеними цінами. "Як встановило слідство, закупівля відбувалася через компанію-посередника, яка підконтрольна колишньому народному депутату. В результаті цієї схеми державному підприємству було завдано збитків на суму понад 17 млн доларів... Мова йде про ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації) і ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем)", - уточнила вона.

Згодом, детективи НАБУ затримали другого фігуранта у справі заподіяння збитків ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат".