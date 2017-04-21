Антикорупційна прокуратура просить для Мартиненка арешт і 300 млн грн застави
Про це на брифінгу сказав керівник САП Назар Холодницький, інформує LB.ua.
"Громадянина Мартиненка затримано згідно зі статтею 208 КПК на 72 години. Учора оголошено підозру, сьогодні прокурорами погоджено клопотання про обрання запобіжного заходу. Позиція прокуратури - будемо просити суд про обрання запобіжного заходу утримання під вартою строком 60 днів з альтернативою внесення застави в сумі 300 млн грн. Другому фігуранту вручено підозру, визначається запобіжний захід, будемо також просити утримання під вартою з альтернативою внесення застави в 100 млн грн", - повідомив Холодницький.
Нагадаємо, екс-депутата вчора, 20 квітня, затримали. Йому вручили повідомлення про підозру, він пробуде в слідчому ізоляторі до ранку.
У НАБУ і САП пізніше розповіли деталі справи екс-нардепа, його підозрюють у розтраті коштів ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат". Представник НАБУ Оксана Митницька на брифінгу, розповіла, що мова йде про схему закупівлі уранового концентрату за завищеними цінами. "Як встановило слідство, закупівля відбувалася через компанію-посередника, яка підконтрольна колишньому народному депутату. В результаті цієї схеми державному підприємству було завдано збитків на суму понад 17 млн доларів... Мова йде про ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації) і ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем)", - уточнила вона.
Згодом, детективи НАБУ затримали другого фігуранта у справі заподіяння збитків ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат".
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