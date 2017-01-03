Антикорупційна прокуратура вимагатиме екстрадицію судді Миколи Чауса
"18 січня 2017 року прокурором САП погоджено відповідне клопотання детективів НАБУ про взяття під варту до отримання вимоги про його видачу правоохоронним органам України", - йдеться у заяві, яку САП розмістила у Facebook.
"Після офіційного підтвердження інформації про його затримання на території Молдови, Спеціалізована антикорупційна прокуратура вимагатиме видачі затриманого Україні для здійснення правосуддя згідно законодавства", - повідомили в САП.
Як відомо, сьогодні, 1 березня, правоохоронці затримали підозрюваного у хабарництві суддю Дніпровського райсуду Києва Миколу Чауса в Молдові.
Нагадаємо, що Національне антикорупційне бюро оголосило у всеукраїнський розшук Миколу Чауса, що втік від слідства.
Того ж дня Солом'янський райсуд Києва дав дозвіл на затримання судді Дніпровського райсуду Миколи Чауса.
У серпні в Києві Чауса викрили на хабарі в 150 тис. дол..
Як згодом виявилось, Микола Чаус вів кримінальні справи проти учасників Євромайдану, а також бізнесмена Юрія Іванющенка та екс-глави партії "Укроп" Геннадія Корбана.
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