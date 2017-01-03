Антикорупційна прокуратура вимагатиме екстрадицію судді Миколи Чауса

Правоохоронці затримали підозрюваного у хабарництві суддю Дніпровського райсуду Києва Миколу Чауса в Молдові

Спеціалізована антикорупційна прокуратура буде вимагати видачі судді Дніпровського районного суду Києва Микола Чаус з Молдови.

"18 січня 2017 року прокурором САП погоджено відповідне клопотання детективів НАБУ про взяття під варту до отримання вимоги про його видачу правоохоронним органам України", - йдеться у заяві, яку САП розмістила у Facebook.

"Після офіційного підтвердження інформації про його затримання на території Молдови, Спеціалізована антикорупційна прокуратура вимагатиме видачі затриманого Україні для здійснення правосуддя згідно законодавства", - повідомили в САП.

Як відомо, сьогодні, 1 березня, правоохоронці затримали підозрюваного у хабарництві суддю Дніпровського райсуду Києва Миколу Чауса в Молдові.

Нагадаємо, що Національне антикорупційне бюро оголосило у всеукраїнський розшук Миколу Чауса, що втік від слідства.