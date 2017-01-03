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Антикорупційна прокуратура вимагатиме екстрадицію судді Миколи Чауса

Правоохоронці затримали підозрюваного у хабарництві суддю Дніпровського райсуду Києва Миколу Чауса в Молдові
Спеціалізована антикорупційна прокуратура буде вимагати видачі судді Дніпровського районного суду Києва Микола Чаус з Молдови.
Антикорупційна прокуратура вимагатиме екстрадицію судді Миколи Чауса Фото: tsn.ua

"18 січня 2017 року прокурором САП погоджено відповідне клопотання детективів НАБУ про взяття під варту до отримання вимоги про його видачу правоохоронним органам України", - йдеться у заяві, яку САП розмістила у Facebook.

"Після офіційного підтвердження інформації про його затримання на території Молдови, Спеціалізована антикорупційна прокуратура вимагатиме видачі затриманого Україні для здійснення правосуддя згідно законодавства", - повідомили в САП.

Як відомо, сьогодні, 1 березня, правоохоронці затримали підозрюваного у хабарництві суддю Дніпровського райсуду Києва Миколу Чауса в Молдові.

Нагадаємо, що Національне антикорупційне бюро оголосило у всеукраїнський розшук Миколу Чауса, що втік від слідства.

Того ж дня Солом'янський райсуд Києва дав дозвіл на затримання судді Дніпровського райсуду Миколи Чауса.

У серпні в Києві Чауса викрили на хабарі в 150 тис. дол..

Як згодом виявилось, Микола Чаус вів кримінальні справи проти учасників Євромайдану, а також бізнесмена Юрія Іванющенка та екс-глави партії "Укроп" Геннадія Корбана.

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01 03 2017 14:58
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