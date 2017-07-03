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Антикорупційна прокуратура вимагатиме встановити для Насірова заставу в розмірі 2 млрд грн

У САП мають намір якомога швидше завершити досудове розслідування
У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі мають намір домагатися встановлення грошової застави в розмірі 2 млрд гривень для відстороненого голови ДФС Романа Насірова.
Антикорупційна прокуратура вимагатиме встановити для Насірова заставу в розмірі 2 млрд грн Назар Холодницький. Фото: news.pn

"Зараз ми готуємо апеляційну скаргу на це рішення Солом'янського районного суду Києва, оскільки в частині альтернативного запобіжного заходу - грошової застави - ми будемо дотримуватися нашої початкової вимоги в 2 млрд гривень, щоб розмір застави забезпечив виконання Романом Насіровим своїх процесуальних обов'язків", - заявив Спеціалізований антикорупційний прокурор Назар Холодницький, повідомляє прес-служба САП, інформує "112 Україна".

Він також зазначив, що в САП мають намір якомога швидше завершити досудове розслідування.

Нагадаємо, що Солом'янський райсуд Києва обрав запобіжний захід для відстороненого голови Державної фіскальної служби Романа Насірова у вигляді арешту на 60 діб і призначив заставу в 100 млн гривень.

У свою чергу адвокати Романа Насірова не задоволені рішенням суду щодо обрання їхньому підзахисному запобіжного заходу та подаватимуть апеляцію.

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07 03 2017 12:19
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