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Антикорупційна прокуратура закрила справу генерала Будника

Слідчі не знайшли складу злочину
Спеціалізована антикорупційна прокуратура закрила кримінальне провадження щодо екс-начальника Департаменту поліції охорони Нацполіції України генерала поліції 3-го рангу Сергія Будника, підозрюваного в хабарництві.
Антикорупційна прокуратура закрила справу генерала Будника Фото: asn.in.ua

"САП закрила справу за п.2 ч.1 ст.284 КПК, тобто у зв'язку з відсутністю в моїх діях складу кримінального правопорушення", - Будник повідомив Українським Новинам.

Як зазначає видання "Преступности.НЕТ", 5 грудня 2017 року Генпрокуратура передала кримінальне провадження за підслідністю у Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру у зв'язку зі змінами до Кримінального процесуального кодексу. 15 березня САП закрила кримінальне провадження згідно з пунктом 2 частини 1 статті 284 КПК України ("Встановлено відсутність складу кримінального злочину").

Апеляційний суд Києва поновив на посаді начальника департаменту поліції охорони Сергія Будника, затриманого під час отримання 96 тис. гривень хабара.

Нагадаємо, що Печерський районний суд Києва застосував до начальника Департаменту поліції охорони Національної поліції України Сергія Будника, підозрюваного у хабарництві, запобіжний захід у вигляді тримання під вартоюі як альтернативу визначив заставу у розмірі 128 тис. грн.

Увечері 22 серпня Генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що співробітники ГПУ спільно із СБУ та Нацполіцією викрили на хабарі у розмірі 96 тис. грн начальника Департаменту поліції охорони України Сергія Будника. 

За даними слідства, загалом з червня поточного року зловмисник встиг отримати понад 170 тис. грн.

23 серпня ГПУ повідомила Буднику про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 ККУ. Згодом його випустили із Київського слідчого ізолятора (Лук'янівський СІЗО).

 

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21 03 2018 09:22
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