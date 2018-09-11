Антикорупційна прокуратура збирала інформацію про уряд Гройсмана
САП просила Кабмін надати відомості щодо призначених з січня 2016 року по кінець серпня 2018 року виконуючих обов'язки міністрів, перших заступників, заступників міністрів, секретарів Кабміну та їх заступників, інформує "Економічна правда".
Окрім особистих даних, САП просило надати номери наказів про призначення і актуальну інформацію, чи ще працюють ці люди на вказаних посадах.
Прокурори також потребували інформацію щодо звільнених з вказаних посад осіб протягом того ж періоду.
Кабмін також мав вказати підстави, чому посадовці були звільнені, та надати номери наказів про звільнення.
Такі ж відомості САП просила надати щодо керівників органів центральної виконавчої влади, які не є членами Кабміну, та їх заступників.
"Таким чином САП шукає фігурантів кримінальних проваджень через подані із запізненням декларації чи зміни до них", - вважає Канєвський.
Згідно із законом "Про запобігання корупції", чиновник наступного року після звільнення повинен подати декларацію за минулий рік. Невчасне подання декларації порушує статтю 366-1 Кримінального кодексу "декларування недостовірної інформації", згідно якої максимальне покарання - це позбавленням волі на строк до двох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
У прокуратурі такий масовий збір інформації про топ-чиновників пояснили особливостями законодавства, яким "органи прокуратури віднесено до спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції".
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Відеоролик ЗСУ для вербування визнано одним із найкращих у світі
- ВІДЕО В Італії через негоду згоріли сотні автомобілів Maserati
- ФОТО У Керчі тисячі людей прийшли попрощатися з жертвами масового вбивства
- Засновник Veterano Wood: Насправді, бізнес цікаво починати з нуля. Тоді розумієш його ціну"На світогляд війна може вплинути, а от на ставлення до роботи навряд. Війна може, дійсно, додати впевненості у собі. Але, якщо ти говориш, що армія дає дисципліну, значить, до цього був недисциплінований. Вважаю, що війна не може на тебе вплинути. Якщо в тебе був цей вогник у ставленні до роботи, то він і залишиться"
- Тотальний контроль: У Китаї в потягах попереджають про зниження соціального рейтингу за погану поведінку