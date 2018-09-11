Антикорупційна прокуратура збирала інформацію про уряд Гройсмана

Інформація про це зазначена у листі заступника керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Володимира Кривенка, який поширив голова експертної організації StateWatch Гліб Канєвський

У серпні 2018 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура зацікавилася детальною інформацією про всіх членів Кабінету міністрів Володимира Гройсмана.

САП просила Кабмін надати відомості щодо призначених з січня 2016 року по кінець серпня 2018 року виконуючих обов'язки міністрів, перших заступників, заступників міністрів, секретарів Кабміну та їх заступників, інформує "Економічна правда".

Окрім особистих даних, САП просило надати номери наказів про призначення і актуальну інформацію, чи ще працюють ці люди на вказаних посадах.

Прокурори також потребували інформацію щодо звільнених з вказаних посад осіб протягом того ж періоду.

Кабмін також мав вказати підстави, чому посадовці були звільнені, та надати номери наказів про звільнення.

Такі ж відомості САП просила надати щодо керівників органів центральної виконавчої влади, які не є членами Кабміну, та їх заступників.

"Таким чином САП шукає фігурантів кримінальних проваджень через подані із запізненням декларації чи зміни до них", - вважає Канєвський.

Згідно із законом "Про запобігання корупції", чиновник наступного року після звільнення повинен подати декларацію за минулий рік. Невчасне подання декларації порушує статтю 366-1 Кримінального кодексу "декларування недостовірної інформації", згідно якої максимальне покарання - це позбавленням волі на строк до двох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

У прокуратурі такий масовий збір інформації про топ-чиновників пояснили особливостями законодавства, яким "органи прокуратури віднесено до спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції".