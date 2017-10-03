Антикорупційна прокуратура оскаржила запобіжний захід Насірову

Спеціалізована антикорупційна прокуратура оскаржила в апеляційному порядку рішення Солом'янського суду Києва про обрання запобіжного заходу усуненому на період слідства з посади голови Державної фіскальної служби Роману Насірова у вигляді утримання під вартою з альтернативою застави в 100 млн грн.

"Сьогодні подали скаргу на рішення суду", - повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на співрозмовника САП.

Як відомо, Солом'янський райсуд Києва обрав запобіжний захід для відстороненого голови Державної фіскальної служби Романа Насірова у вигляді арешту на 60 діб і призначив заставу в 100 млн гривень.

Втім, у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі мають намір домагатися встановлення грошової застави в розмірі 2 млрд гривень для відстороненого голови ДФС Романа Насірова.

Також керівник Спеціальної антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявив, що САП отримала текст повідомлення про підозру усуненому голові Державної фіскальної службі Роману Насірова 8 лютого.

Як повідомлялося, увечері 2 березня голові Державної фіскальної служби Роману Насирову вручили підозру. Під час цього йому стало погано. За словами адвокатів, підозра було вручено, коли глава ГФС був уже без свідомості, що є незаконним.

3 березня Кабінет міністрів відсторонив Насірова з посади голови ДФС на час розслідування у справі про надання відстрочки на виплату податкового боргу декільком компаніям, пов’язаним із нардепом Олександром Онищенком, якого підозрюють у газових махінаціях, і який ховається від українського правосуддя за кордоном.

Національне антикорупційне бюро підозрює, що отримана від Державної фіскальної служби розстрочка зі сплати ренти за видобуток природного газу, була частиною схеми фірм нардепа Олександра Онищенка у заволодінні коштами ПАТ "Укргазвидобування" на суму 740,07 млн грн.

САП підозрює Насірова у тому, що той завдав бюджету збитків на 2 млрд грн.