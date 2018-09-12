Антикорупційні інституції мають працювати разом, - посольство США про Україну

Загалом до Вищого антикорупційного суду планують набрати 39 суддів, з них - 12 посад до Апеляційної палати

Посольство Сполучених Штатів в Україні закликало українські антикорупційні органи до співпраці з нагоди Дня боротьби з корупцією.

У своєму зверненні посольство також наголосило на необхідності створення дієвого Вищого антикорупційного суду в Україні, повідомляє "Громадське".

Громадська рада міжнародних експертів розпочала свою роботу в межах конкурсу до Вищого антикорупційного суду. Закордонні спеціалісти вже провели три спільних засіданнях із Вищою кваліфікаційною комісією суддів України, яка проводить відбір суддів до новоствореної інстанції. Документи на посаду судді станом на 24 вересня подали 342 кандидата, з них 240 до судів першої інстанції, 102 - до апеляційної палати.

Зазначимо, що конкурс на посади суддів до Антикорупційного суду оголосили ще 2 серпня. Заявки почали приймати з 8 серпня, останній день подачі - 14 вересня.

У липні прем'єр Гройсман доручив за місяць знайти приміщення для Антикорупційного суду.

7 червня Верховна Рада ухвалила закон про Антикорупційний суд у другому читанні під час засідання 7 червня. «За» проголосували 317 депутатів. У Венеціанській комісії привітали ухвалення закону про Антикорупційний суд.

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд схвалив оновлений план України щодо створення Антикорупційного суду, таким чином Україна стала на крок ближче до отримання наступного траншу у 2 мільярди доларів.