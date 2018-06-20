Антикорупційні організації в суді оскаржуватимуть призначення Жебрівського аудитором НАБУ

Антикорупційні організації планують оскаржувати в суді призначення екс-глави Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павла Жебрівського на посаду аудитора НАБУ.

Про це розповіла член правління організації "Центр протидії корупції" Олександра Устинова, повідомляє "Громадське радіо".

За її словами, в Конституції України прописано, що аудитор НАБУ повинен мати досвід роботи у правоохоронних органах і судах за кордоном або в Міжнародних організаціях. Устинова каже, що в усіх офіційних біографіях Жебрівського такої інформаії немає.

"Це означає, що його призначили з порушенням закону про НАБУ, і що таке призначення підлягає оскарженню в суді, що ми і робитимемо разом з іншими антикорупційними організаціями", – пояснила вона.

За словами Олександри Устинової, це політичне призначення, оскільки Жебрівський входив до складу політичної сили президента, саме Петро Порошенко призначав його на посаду очільника Донеччини.

"Все йде до того, щоб до кінця літа мати негативний аудит, і вже на початку осені поставити в Раді на голосування питання про зняття Артема Ситника з посади голови Національного антикорупційного бюро", – вважає Устинова.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко призначив екс-голову Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павла Жебрівського на посаду аудитора НАБУ.

Голова НАБУ Артем Ситник заявив, що призначення Павла Жебрівського на посаду аудитора Національного антикорупційного бюро України не відповідає критеріям положень закону про бюро.