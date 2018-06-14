Антикорупційні органи мають перебрати функції у решти силовиків – Мінґареллі
"Верховенство права – головне, над чим ми працюємо, підтримуючи Україну. Це запорука розвитку держави в усіх сферах. Наприклад, розбудова Державного бюро розслідувань – основа довіри українського суспільства до держави. ДБР має перебрати функції, невластиві СБУ. Зрештою, в СБУ мають лишитися тільки функції захисту державної таємниці та національної безпеки, а також протидія тероризму", – вказав представник ЄС, передає "Радіо Свобода".
Мінґареллі додав, що мета ДБР та інших правоохоронних органів – не лише боротьба з топ-корупцією, а й відновлення довіри суспільства до держави.
Зі свого боку, заступник голови СБУ Павло Демчина наголосив, що його відомство втратило право розслідувати, зокрема, економічні злочини. Але він наполягає на тому, щоб економічні підрозділи СБУ продовжували діяти, щоб викривати такі злочини і передавати далі, відповідно до підслідності.
Нагадаємо, що сьогодні в Україні набув чинності закон № 2447-VIII про Вищий антикорупційний суд. Вчора документ опублікували в офіційному парламентському виданні "Голос України".
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