Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Антикорупційні органи мають перебрати функції у решти силовиків – Мінґареллі

"Верховенство права – головне, над чим ми працюємо, підтримуючи Україну"
Голова представництва ЄС в Україні Х'ю Мінґареллі заявив, що нові антикорупційні органи мають перебрати функції у решти силових відомств, і це є "передумовою верховенства права в Україні".
Антикорупційні органи мають перебрати функції у решти силовиків – Мінґареллі Фото: УНІАН

"Верховенство права – головне, над чим ми працюємо, підтримуючи Україну. Це запорука розвитку держави в усіх сферах. Наприклад, розбудова Державного бюро розслідувань – основа довіри українського суспільства до держави. ДБР має перебрати функції, невластиві СБУ. Зрештою, в СБУ мають лишитися тільки функції захисту державної таємниці та національної безпеки, а також протидія тероризму", – вказав представник ЄС, передає "Радіо Свобода".

Мінґареллі додав, що мета ДБР та інших правоохоронних органів – не лише боротьба з топ-корупцією, а й відновлення довіри суспільства до держави.

Зі свого боку, заступник голови СБУ Павло Демчина наголосив, що його відомство втратило право розслідувати, зокрема, економічні злочини. Але він наполягає на тому, щоб економічні підрозділи СБУ продовжували діяти, щоб викривати такі злочини і передавати далі, відповідно до підслідності.

Нагадаємо, що сьогодні в Україні набув чинності закон № 2447-VIII про Вищий антикорупційний суд. Вчора документ опублікували в офіційному парламентському виданні "Голос України".

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

14 06 2018 15:17
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Ви стріляєте – ми чистимо": історія десантника, який створив серветки для чистки зброї

"Ви стріляєте – ми чистимо": історія десантника, який створив серветки для чистки зброї

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.