Антикорупційні протести в Румунії тривали всю ніч, з’являються намети

Близько 80 людей розбили на площі перед державною будівлею намет і висунули вимогу зустрічі з префектом

В неділю ввечері в Румунії розпочалася третя серія вуличних протестів через наступ уряду на антикорупційні інституції, в одному з міст демонстранти розбили намет.

Так само як і під час суботнього мітингу, протести не обмежилися столицею – люди вийшли на вулицю також у інших великих містах країни, повідомляє румунська агенція Mediafax.

У Бухаресті знову йшлося про десятки тисяч демонстрантів, як зібралися на площі Вікторії. В регіональних центрах масштаб протесів був дещо меншим, але також значним.

Тисячі демонстрантів вийшли на вулиці міст Клуж-Напока, Констанца, Ясси, Сібіу, Менші демонстрації пройшли в інших містах.

Особливістю недільних демонстрацій стало те, що невелика частина активістів лишалася на вулиці всю ніч – про це повідомляють з Бухареста, Клуж-Напоки. Так, близько опівночі біля префектури Клуж-Напоки було близько 80 людей, які розбили на площі перед державною будівлею намет і висунули вимогу зустрічі з префектом.

Про значні інциденті під час мітингу не повідомлялося.

Унаслідок силового розгону антиурядового мітингу в Бухаресті за медичною допомогою звернулися понад 435 людей.

Нагадаємо, під час антиурядових протестів у Румунії демонстранти вступили у сутички з поліцією, правоохоронці застосували сльозогінний газ. Учасники антиурядового протесту в Бухаресті зібралися в п'ятницю на площі перед будівлею уряду, заблокували рух транспорту і намагалися знести огорожу.

Відзначимо, що румуни, які живуть за кордоном, почали приїздити в країну напередодні антиурядового протесту, на якому вони закликають уряд піти у відставку і провести дострокові вибори. Чимало з трьох мільйонів румунів, які проживають за кордоном, заявляють, що вони були змушені виїхати з країни через корупцію, низьку заробітну плату та відсутність можливостей.