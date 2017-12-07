Антикорупційний комітет рекомендує Раді чотирьох кандидатів в аудитори НАБУ

Антикорупційний комітет парламенту рекомендував чотирьох кандидатів в аудитори Національного антикорупційного бюро (НАБУ).

Серед них Олександра Яновська, Сергій Гончаренко, Марта Берш та Карлос Кастресан, повідомляє у Twitter народний депутат БПП Сергій Лещенко.

"Антикорупційний комітет Ради рекомендував 4 кандидати на аудитора НАБУ - Яновську (підтримує АП), проф. Гончаренко, Кастресану і Берш", - пише депутат.

Як повідомляють "Українські новини", за підсумками рейтингового голосування найбільшу кількість голосів - 13, отримала Яновська, інших кандидатів підтримали по 9 членів комітету.

Нагадаємо, що Верховна Рада України у вівторок, 21 березня, знову відмовилася призначити Найджела Брауна членом комісії зовнішнього контролю з проведення незалежної оцінки ефективності діяльності Національного антикорупційного бюро України.

Того ж дня громадські організації рекомендували Кабінету міністрів України на посаду аудитора Національного антикорупційного бюро колишнього прокурора США Марту Берш, колишнього прокурора Іспанії Карлоса Кастресану або директора Європейського управління боротьби з шахрайством (OLAF) Джованні Кесслера.

Як відомо, профільний комітет оголосив повторний конкурс на посаду аудитора НАБУ від Ради 5 квітня. 10 кандидатур подали свої заявки на участь в конкурсі.