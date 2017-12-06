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Антикорупційний мітинг у Санкт-Петербурзі: ОМОН затримав близько 150 людей

Люди тікають від ОМОНу, щоб не бути затриманими
У російському Санкт-Петербурзі співробітники ОМОН затримали близько 150 учасників антикорупційного мітингу.
Антикорупційний мітинг у Санкт-Петербурзі: ОМОН затримав близько 150 людей Фото: fontanka.ru

Перед цим омонівці оточили учасників акції на Марсовому полі, повідомляє російське видання "Бумага".

Згідно із інформацією ЗМІ, там залишається близько 2 тисяч осіб.

Водночас видання "Фонтанка" написало: "Люди біжать від ОМОНу, щоб не опинитися в оточенні і не бути затриманими, падають один на одного, тиснява, по шляху втрачають телефони".

Нагадаємо, що сьогодні, 12-го червня, російський опозиційний політик Олексій Навальний був затриманий силовиками в Москві.

Як повідомляв iPress.ua, на антикорупційних мітингах в РФ, організованих у понеділок, 12 червня, опозиціонером Олексієм Навальним і Фондом боротьби з корупцією, почалися затримання.

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12 06 2017 15:19
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