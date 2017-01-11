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Антикорупційний суд розпочне роботу в 2018 році, - Гройсман

До бюджету на 2018 рік була додана стаття про антикорупційний суд
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що питання антикорупційного суду буде пріоритетом у 2018 році.
Антикорупційний суд розпочне роботу в 2018 році, - Гройсман Фото: УНІАН

Гройсман зазначив, що вітає створення незалежного антикорупційного суду в Україні. Він також зазначив, що такий суд розпочне роботу в 2018 році.

"Дебати полягали в тому, чи має цей суд бути незалежним, чи все ж палатою. Це була марна трата часу... З першого дня я підтримував незалежний антикорупційний суд", – розповів Гройсман у інтерв'ю Atlantic Council.

За словами прем'єр-міністра, до бюджету на 2018 рік була додана стаття про антикорупційний суд. Крім того, Президент України Петро Порошенко запевнив, що це питання буде пріоритетом.

Нагадаємо, 19 жовтня народні депутати-автори законопроекту про Антикорупційний суд (№6011), зареєстрованого в лютому 2017 року, відкликали свій проект з парламенту.

Автор іншого законопроекту (№6529), який передбачає спеціалізацію суддів з розгляду корупційних справ, народний депутат з фракції "Блок Петра Порошенко" Сергій Алексєєв також заявив про те, що відкликав свою законодавчу ініціативу: "Я написав лист (спікеру парламента, – ред.) Андрію Парубію, в якому прошу відкликати мій законопроект. Це потрібно для того, щоб розчистити поле для внесення і розгляду нового документа, який має намір внести президент".

Президент України Петро Порошенко 11 жовтня заявив, що у Верховній Раді є необхідна для прийняття проекту закону про створення Антикорупційного суду кількість депутатів, і відразу після надходження до нього підготовленого законопроекту він готовий внести його до парламенту як невідкладний до розгляду.

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01 11 2017 18:18
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