Антимайданівця "Топаза" суд залишив за ґратами

Антимайданівцю Гнату Кромському, відомому під позивним "Топаз", суд продовжив запобіжний захід - утримання під вартою - на два місяці, до 23 вересня.

Про це повідомляє харківське видання АТН.

За даними прес-служби прокуратури Харківської області, в процесі триває вивчення матеріалів справи. Наступне засідання призначене на 11 вересня.

Нагадаємо, 28 березня 2014 року Кромський був затриманий за підозрою в організації масових заворушень, за що йому загрожує до 8 років позбавлення волі. А саме, 1 березня в Харкові активісти антимайдану штурмували будівлю Харківської ОДА, де забарикадувалися євромайданівці. 29 березня райсуд Харкова посадив Кромського під цілодобовий домашній арешт.

7 квітня Кромський зрізав електронний браслет і втік з-під арешту. 25 квітня співробітники Служби безпеки України знову затримали Топаза.

Кромський в лютому був охоронцем антимайдану в Маріїнському парку в Києві з позивним "Топаз". З того часу збереглося відео, відоме під назвою "Топаз", дай команду!".

У мережі розміщено його свідчення про скоєння злочинів проти людей Майдані.