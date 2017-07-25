Антимайданівця "Топаза" суд залишив за ґратами
Про це повідомляє харківське видання АТН.
За даними прес-служби прокуратури Харківської області, в процесі триває вивчення матеріалів справи. Наступне засідання призначене на 11 вересня.
Нагадаємо, 28 березня 2014 року Кромський був затриманий за підозрою в організації масових заворушень, за що йому загрожує до 8 років позбавлення волі. А саме, 1 березня в Харкові активісти антимайдану штурмували будівлю Харківської ОДА, де забарикадувалися євромайданівці. 29 березня райсуд Харкова посадив Кромського під цілодобовий домашній арешт.
7 квітня Кромський зрізав електронний браслет і втік з-під арешту. 25 квітня співробітники Служби безпеки України знову затримали Топаза.
Кромський в лютому був охоронцем антимайдану в Маріїнському парку в Києві з позивним "Топаз". З того часу збереглося відео, відоме під назвою "Топаз", дай команду!".
У мережі розміщено його свідчення про скоєння злочинів проти людей Майдані.
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